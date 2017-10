La suite de Justice League serait déjà en préparation

C'est donc dans moins d'un mois que nous découvrirons enfin ce que cette Justice League a dans le ventre et on commence à avoir sérieusement mal aux articulations à force de croiser les doigts pour que ce ne soit pas raté.

Il est intéressant de jeter un rapide coup d'oeil en arrière pour voir d'où l'on vient, si déjà on ne sait pas trop où l'on va. Lorsque DC et Warner échaffaudent leur fameux DCU, le plan est clair : concurrencer Marvel sur son propre terrain tout en apportant son identité sombre et tragique comme Man of Steel le laissait supposer. Oui, le DCU serait un univers étendu un peu plus adulte que le MCU parce que ses héros sont beaucoup plus torturés. Et ça nous allait très bien. Et puis, il y a eu Batman v Superman et là, DC a commencé à douter. Face aux réceptions contrastées du film, Zack Snyder a été remis en question. S'en est suivi Suicide Squad, gros succès commercial mais laminage en règle par les fans. L'arrivée de Geoff Johns a aussi réorienté la machine, déresponsabilisant alors encore plus Snyder alors même qu'il s'attaquait à Justice League.

Un Justice League qui devait à l'origine être découpé en deux films pour nous proposer une grosse histoire bien épique. La suite, on la connait : point de second film, un tournage et une post-production chaotique, pas mal de reshoots, l'abandon de Snyder pour raisons familiales, l'arrivée de Joss Whedon, de nouveaux reshoots, un changement certain de l'angle de la promotion du film qui passe d'un truc sombre à un machin supposément cool, et une bonne partie du public qui n'y comprend plus rien.

Alors que le film va enfin sortir dans les salles, on se rappelle que DC et Warner ont déclaré il y a peu leur intention de lever le pied sur leur DCU, de progressivement aller vers des aventures solos de leurs héros qui ne soient pas parasitées par leur obligation de raccorder les wagons au profit d'une histoire globale que personne n'attend vraiment. Et c'est plutôt une bonne chose, même si on attend de voir. Nous serons donc d'autant plus surpris en apprenant de la bouche de J.K. Simmons, qui interprète le Commissaire Gordon dans Justice League, que, malgré ces belles déclarations, le studio serait déjà en pleine préparation d'un Justice League 2, comme il l'a déclaré au micro de Total Film :

"Et bien, le Commissaire Gordon porte un manteau dans toutes ses scènes du film, donc je ne pense pas que le fait que j'ai fait autant de musculation soit si évident que ça, particulièrement quand on se tient à côté de Batman. Mais ce n'est que le premier Justice League, et nous espérons qu'il y en aura d'autres. Ils sont actuellement en train de travailler sur les scénarios du prochain et de The Batman. Là, on présente mon personnage et je n'ai pas grand chose à faire. J'ai l'impression que j'ai juste trempé mon orteil dans l'eau pour voir si la température est bonne."



Simmons fait évidemment référence aux impressionnantes photos de ses séances de musculation lorsqu'il préparait le tournage de Justice League, pour au final se faire quasiment couper du film. On peut se permettre donc, à l'aune de ces informations, de remettre en question les dernières déclarations du studio quant à sa décision d'y aller mollo avec le DCU. Et on se demande aussi au passage s'il est vraiment conscient de ce qu'il est en train de faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le résultat de Justice League au box-office sera déterminant, plus qu'aucun autre film.