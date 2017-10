Star Wars : David Fincher explique pourquoi il n'a jamais réalisé d'épisode de la franchise

David Fincher avait travaillé sur les effets spéciaux de Star Wars VI, mais n'a jamais accepté de réaliser un des nouveaux épisodes.

La filmographie de David Fincher , a peu de choses près, frôle la perfection. Une des raisons les plus évidentes à cela reste sa manière de choisir ses projets et surtout sa façon de les concrétiser. Pas étonnant donc que nombre de projets excitants aient été abandonnés par le cinéaste américain vu son exigence, son légendaire perfectionnisme et aussi « la responsabilité qu’il a de donner au public quelque chose qu’il n’a pas déjà vu » selon lui.

Lors d’une interview promotionnelle de Mindhunter, le réalisateur a ainsi expliqué au micro d’Empire les raisons pour lesquelles il ne s’est jamais lancé dans l’aventure Star Wars. Ce n’est pas la peur des franchises - après tout il travaille sur World War Z 2 – mais plutôt le poids de la mission :

Le cinéaste sur le tournage de Millenium avec Daniel Craig et son équipe

« J'ai parlé à Kathleen Kennedy à ce sujet et vous savez, c’est un travail en or éprouvant. Je ne sais pas ce qui est pire : être George Lucas sur le plateau du premier où tout le monde dit : "Alderaan? Qu'est-ce que c'est que ça?" où tout le monde se moque… Ça a sûrement été une année horrible pour un réalisateur qui n’avait que deux films à son compteur.

Mais je ne peux pas imaginer le genre de courage qu’il faut pour passer derrière les deux derniers. C'est un autre niveau. Pour le premier, vous devez supporter l'abus de Harrison Ford et Carrie Fisher, et pour les nouveaux, vous devez amasser un milliard ou un milliard et demi, c’est un tout autre genre de pression.

David Fincher a déjà travaillé sur Star Wars pour les effets spéciaux du Retour du Jedi

Je pense que le réalisateur de l’Empire Contre-Attaque, Irvin Kershner a eu le meilleur boulot. Il avait un très bon scénario et il avait l'histoire du milieu. Il n'avait pas à se soucier de l'endroit où il avait commencé et il n'avait pas à s'inquiéter de l'endroit où il s'était terminé. Et puis il avait la grande révélation !

Vous devez avoir les idées vraiment claires, je pense. Vous devez vraiment être sûr que c'est ce que vous voulez faire parce que dans tous les cas c'est deux ans de votre vie, 14 heures par jour, sept jours sur sept. »

Comme quoi, même quand on s’appelle David Fincher, qu’on est adulé par la majorité du public et qu’on n'a plus à prouver son talent, il y a certains challenges qu’on ne préfère pas relever.

Mindhunter est disponible sur Netflix depuis le 13 octobre