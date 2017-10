Hollywood et casting douteux : le jour où un producteur a dit à Jennifer Lawrence qu'elle était "parfaitement baisable"

Les témoignages des actrices hollywoodiennes se multiplient et les histoires sont de plus en plus ahurissantes.

Avant de devenir la star hollywoodienne d’aujourd’hui, de remporter un Oscar en 2012 pour Happiness Therapy et de dévoiler son talent à chacune de ses nouvelles apparitions au cinéma (superbe dans mother !), Jennifer Lawrence a subi le système hollywoodien et ses méthodes douteuses.

Si elle a expliqué n’avoir eu aucun problème d’harcèlement ou d’agression avec Harvey Weinstein, l’actrice de 27 ans est cependant revenue sur des moments douloureux de sa jeune carrière lors du Elle’s Women à Hollywood. Elle a ainsi raconté une « expérience dégradante » lors d’un casting plus que douteux :

Jennifer Lawrence dans le troublant mother!

« Quand j’étais plus jeune et débutante, les producteurs d’un film m’ont demandé de perdre 7 kilos en deux semaines. Totalement fou, hein ? Avant moi, une fille avait été renvoyée parce qu’elle n’avait pas perdu assez de poids, assez vite.

Pendant ce temps, une productrice m’a fait faire un line-up nue avec cinq filles beaucoup plus minces que moi. Nous sommes debout côte-à-côte avec seulement du ruban pour cacher nos parties intimes. Après ce line-up dégradant et humiliant, la productrice m’a dit que je devrais utiliser mes photos nues du shooting comme une inspiration pour mon régime. »

"Hé toi là bas, tu me dis que je suis grosse encore une fois je te plante !"

Du coup, Jennifer Lawrence est allée voir le producteur pour discuter des méthodes de casting étrange :

« J’ai demandé à voir un producteur pour ce régime irréaliste et il m’a répondu qu’il ne comprenait pas pourquoi tout le monde me trouvait grosse. Pour lui, j’étais "parfaitement baisable" »

Cette histoire, Jennifer Lawrence a expliqué l’avoir caché durant toutes ces années pour éviter d’être considérée comme « une dénonciatrice. Je me suis laissé traité de cette manière parce que j’avais l’impression que je devais le faire pour ma carrière. »

Hollywood, ton univers impitoyable...

"- Vous êtes parfaitement baisable ! - Sorry what ?"