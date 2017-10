Les Nouveaux Mutants balance son premier trailer : quand les X-Men s'essaient au film d'horreur

Alors que la mode des super-héros essore Hollywood et que la franchise X-Men paraît bien fatiguée, la Fox entend renouveler son univers avec Les Nouveaux Mutants.

On avait beau savoir que le film de Josh Boone entendait être un véritable film d’horreur, on n’ignorait pas qu’il voulait nous surprendre avec un casting rajeuni, mais on ne s’attendait pas forcément à ce que sa première bande-annonce nous charme autant.

Le réalisateur définit lui-même son métrage comme une histoire de maison hantée, et c’est en effet ce que nous vend ce trailer. Nous y découvrons une bande de jeunes gens retranchés dans ce qui ressemble à un mélange d’orphelinat et d’hôpital psychiatrique. Dans cette bâtisse, ils vont découvrir des forces oppressantes, mais aussi leurs pouvoirs.

Classé R, le film affiche haut et fort ses ambitions et enchaîne quantités de clins d’œil plutôt alléchant, qui vont du légendaire Shocker aux cauchemars inoubliables de Freddy, comme en témoignent ces terribles silhouettes déformant les murs de l’établissement. L’ensemble paraît plutôt soigné, ce qui n’est pas pour nous déplaire, et bénéficie d’un casting prometteur.

On retrouve ici Anya Taylor-Joy, célébrée depuis The Witch, Maisie Williams de Game of Thrones et la trop rare, voire sous-employée Alice Braga. Il ne nous reste plus qu’à patienter jusqu’au mois d’avril 2018 pour savoir si ce passage par le cinéma horrifique pourra régénérer la franchise X-Men.

Anya Taylor-Joy