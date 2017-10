Robert Patrick tient vraiment à revenir dans Terminator 6

Bon ben voilà quoi, Terminator va encore revenir, mais cette fois ce sera différent puisque c'est James Cameron lui-même qui va s'en occuper. Et, tout de suite, ça change énormément de choses.

Oui, Terminator 6, on l'attend, et pas qu'un peu. Il faut dire aussi qu'avec James Cameron à la production, le retour de Linda Hamilton, la promesse que ce sera une suite directe du Jugement Dernier, nous aurions tort de faire nos pisse-froids, même si c'est Tim Miller qui réalisera le film. Alors bien sûr, nous ne sommes pas totalement rassurés, parce que la foi que nous avons en JC n'est plus la même qu'à l'époque mais, allez savoir pourquoi, on a envie d'y croire.

Le film sortira donc le 26 juillet 2019 sur nos écrans et, pour le moment nous en savons très peu. Si ce n'est qu'il ignorera poliment les trois précédentes oeuvres pour nous donner une vraie conclusion à ce qui a été mis en place il y a 25 ans, tout en étant le point de départ d'une nouvelle trilogie. Et, forcément, avec les retours de Schwarzenegger et Linda Hamilton, on se plait à rêver que tout le casting se ramène, Edward Furlong compris.

Mais s'il y en a un qui est bien chaud, c'est Robert Patrick, l'interprète du T-1000. Il faut dire aussi que c'est le rôle de sa vie et que le comédien n'a jamais pu aller plus haut que ça, retombant rapidement dans les séries B, voire Z, ou à la télé. Alors oui, quand Terminator 6 se profile, Robert, il veut en être. Sauf que voilà, pour le moment, James Cameron n'a pas du tout prévu de le rappeler, ce qui n'empêche pas le comédien de dire partout qu'il attend patiemment à côté de son téléphone. Comme il vient de le faire au micro de Movieweb très récemment d'ailleurs :

"Absolument ! Qu'on me demande de faire n'importe quoi, n'importe qui ! De revenir n'importe où, je serai là !"

Une ténacité qui force le respect, tout autant qu'une énorme motivation qui pourrait rapidement devenir gênante quand il comprendra que si un T-800, ça peut vieillir, un T-1000 avec son métal liquide, c'est une autre histoire. Mais on espère que Cameron entendra cet appel du pied et saura lui rendre justice. Même si bon, vous sentez pas obligés non plus hein.