Fast & Furious 9 cale au démarrage et prend un gros retard

On a beau chercher, se documenter, apprendre, évoluer, il restera toujours des grands mystères dans l'univers. Et la raison du succès de la franchise Fast & Furious n'est pas le moindre.

Comment en effet expliquer que ce film mou et beauf a donné naissance à l'une des franchises les plus lucratives de mémoire récente ? Peut-être parce qu'à un moment donné, il a décidé d'arrêter de se prendre pour ce qu'il n'était pas et laissé parler son côté bourrin. Après, ça lui réussit clairement, même si le dernier film n'a pas autant cartonné que le précédent, cela reste un très beau succès. Qui appelle donc une suite.

On sait depuis une petit moment qu'il y a un grand plan qui se prépare pour la franchise, certainement en mode univers étendu, mais il va d'abord falloir se taper encore un ou deux films solos pour le découvrir. Alors que Fast & Furious 9 était prévu pour une sortie en salles le 19 avril 2019, le site Heat Vision vient de nous prévenir qu'en réalité le studio Universal avait décalé la sortie du film de près d'un an puisque F&F 9 est maintenant prévu pour le 10 avril 2020.

Aucune raison officielle n'a été donnée pour expliquer un tel retard, même si l'on pense que cela a probablement à voir avec les agendas des acteurs puisqu'à peu près tout le monde sera de retour pour cette nouvelle aventure. Mais bon, c'est peut-être un peu prématuré de parler de tout ça puisque le film n'a même pas encore de réalisateur et qu'il se murmure que le spin-off consacré aux personnages de The Rock et Jason Statham pourrait arriver en premier.

Tout ceci mérite clairement une explication.