Harry Potter : l’autre gros regret du réalisateur sur le premier film de la saga culte

Chris Columbus a un autre regret concernant Harry Potter à l’école des sorciers, trop court pour accueillir toutes les scènes clés du premier livre.

Avec l’arrivée de la série HBO (et à l’approche de l’automne, synonyme de marathon des huit films pour beaucoup de fans), la franchise sur le sorcier interprété par Daniel Radcliffe fait encore plus parler d’elle que d’habitude. Le casting de la série Harry Potter ne cesse de s’agrandir, et on connaît désormais beaucoup de noms en plus du trio principal. Chaque saison étant censée correspondre à un livre, la showrunneuse Francesca Gardiner (Succession, Killing Eve) aura bien plus de temps pour mettre en place ses personnages… et pourquoi pas en intégrer d’autres qui manquent à l’appel dans les films.

À lire aussi Harry Potter : notre classement de la saga, du pire au meilleur

Chris Columbus, le réalisateur des deux premiers Harry Potter, avait déjà partagé l’un de ses regrets sur le premier film. Même s’il a été l’un des architectes de l’une des sagas les plus populaires de l’histoire du cinéma, il estime qu’il aurait pu faire mieux. Selon lui, il n’a pas eu la liberté qu’il voulait avec les effets spéciaux. Mais en plus de ça, le cinéaste connu pour Maman, j’ai raté l’avion ! et Madame Doubtfire se plaint de ne pas avoir eu le temps d’adapter certains aspects du premier livre (qui fait quand même plus de 300 pages). Il espère que la série pourra corriger ce point.

Sacré trio quand même…

Harry Potter et la course contre la montre

Dans une interview accordée à RadioTimes.com, le réalisateur explique qu’il aurait voulu intégrer un personnage très important des livres, ainsi qu’une scène majeure du premier tome entre Harry et Hermione. Il espère que la série pourra introduire ces nouveaux éléments :

« Je ne suis pas du tout impliqué, et je leur souhaite vraiment beaucoup de succès. Je pense que le gros point fort de la série, c’est qu’ils ont dix heures pour adapter le premier livre, ce qu’on n’avait pas eu l’occasion de faire. J’avoue que je suis un peu jaloux. Il y avait tellement de choses qu’on n’a pas pu mettre dans les films… et pourtant ils n’étaient pas courts, ils faisaient plus de deux heures et demie, mais je galérais quand même. Ça me hante encore parfois la nuit. »

On aurait aimé voir encore plus de scènes entre Hermione et Harry, dont l’alchimie est très importante dans les livres

Chris Columbus explique quel est le personnage en question :

« Ce que je regrette le plus, c’est de n’avoir jamais pu mettre Peeves dans le premier film. Et puis il y a aussi une scène du premier tome, L’École des sorciers, où Hermione et Harry goûtent différentes potions dans l’une des épreuves, où l’un d’eux peut mourir à tout moment. C’est comme une partie d’échecs incroyable, et on n’a tout simplement pas eu le temps de la tourner. Alors j’espère que ces scènes-là seront remises. Ils ont dix heures, j’espère qu’ils en feront bon usage. »

Dans le livre, Peeves est un esprit frappeur bien connu à Poudlard, où il aime semer la zizanie en se jouant des élèves et des professeurs. Chris Columbus est visiblement un grand fan de l’œuvre originale, qu’il a l’air de connaître par cœur, et il met quasiment la pression à Francesca Gardiner pour qu’elle intègre ces parties du bouquin. Reste à savoir si elle exaucera son vœu (et celui de nombreux lecteurs)… Réponse en 2026 ou 2027 quand la série débarquera sur HBO.