Mission Impossible 6 : Tom Cruise et Ethan Hunt reviendront plus vite que prévu sur nos écrans

Rien n'est impossible pour la franchise d'espionnage, bien au contraire.

On n’avait plus vraiment eu de nouvelles de Mission : Impossible 6 depuis l’accident malheureux de Tom Cruise. Début août, l’acteur avait raté une cascade où il saute entre deux immeubles et s’était cassé la cheville. Même si les déclarations de la production étaient plutôt rassurantes concernant la santé du comédien et la post-production du film, on commençait donc à être inquiet.

Heureusement, Paramount vient enfin aux nouvelles et surprise, le sixième opus se porte très bien. Mieux, malgré les petits soucis rencontrés sur le tournage, la production a décidé d’avancer la date de sortie. Incroyable mais vrai, le long-métrage ne sortira donc pas le 8 août prochain mais le 1er août en France. A croire que rien n’arrête Tom Cruise et son équipe.

Trois ans après Rogue Nation, le réalisateur Christopher McQuarrie reste aux commandes. Tom Cruise, lui, retrouvera Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Sean Harris, Alec Baldwin mais sera aussi accompagné du nouveau venu Henry Cavill et de Michelle Monaghan, de retour au sein de la franchise.

"Je vais tout casser !"