Edge of Tomorrow 2 : Doug Liman en dit plus sur l’avancée de la suite avec Tom Cruise

Doug Liman donne enfin des nouvelles d’Edge of Tomorrow 2 : Live Die Repeat and Repeat, le deuxième opus de la saga d’action avec Tom Cruise.

Au fil des années, Tom Cruise est clairement devenu un homme à franchise. D’un côté, la star hollywoodienne n’en finit plus avec les Mission : Impossible, dont le huitième opus se fait attendre suite à un arrêt du tournage, et de l’autre, le succès de Top Gun : Maverick a officiellement lancé la franchise, avec un troisième film dans les tuyaux depuis janvier.

Pourtant, malgré ces deux mastodontes de l’action, il y a une autre suite que les fans attendent depuis 10 ans maintenant, celle d’Edge of Tomorrow. Le long-métrage de 2014 s’est clairement construit une réputation avec le temps, et nombreux sont ceux qui aimeraient revoir le Major Bill Cage et la sergente Rita Rose Vrataski d’Emily Blunt dans leurs mésaventures temporelles. C’est aussi le cas de Doug Liman, réalisateur du premier opus, qui planche sur la suite.

Tom qui veut démarrer lui même la production (10 ans c’est trop)

Edge of after Tomorrow

C’est lors d’un entretien avec Collider que Liman a donné des nouvelles sur l’état de la suite d’Edge of Tomorrow, et si le réalisateur semble proche de toucher le but, cela ne devrait pas être pour tout de suite :

« Emily Blunt et Tom Cruise n’ont jamais été aussi au top de leur forme qu’en ce moment. Je serais fou de ne pas essayer de trouver comment faire une suite. Je passe donc mon temps à essayer d’y parvenir. D’un autre côté, le voyage dans le temps est vraiment difficile. Vraiment, vraiment difficile. Il suffit de développer un film avec des voyages dans le temps pour arriver à la conclusion que les humains ne voyageront jamais dans le temps parce qu’il est difficile d’imaginer un troisième acte dans un film avec des voyages temporels. Je sais donc pertinemment que les humains ne voyageront jamais dans le temps, mais j’essaie de trouver une solution.«

L’écriture qui est aussi rentrée dans une boucle (l’enfer)

Pour rappel, le premier film conte l’histoire de Bill Cage qui n’a jamais combattu de sa vie, et qui est envoyé, sans la moindre explication, dans ce qui ressemble à une mission-suicide. Il meurt en l’espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même combat et à mourir de nouveau indéfiniment. Le long-métrage est adapté du roman All You Need is Kill, de Hiroshi Sakurazaka .

C’est en soi une plutôt bonne nouvelle qu’annonce là le metteur en scène sur l’avancement du projet. S’il prend son temps, on est au moins sûr qu’il y a la volonté de faire une suite légitime et non pas une simple redite du premier opus pour capitaliser sur son succès. On peut aussi noter que Hiroshi Sakurazaka a annoncé une suite à All You Need is Kill en 2014, et que celle-ci n’est pas encore sortie. Impasse, quand tu nous tiens. Live Die Repeat and Repeat n’a logiquement ni synopsis ni date de sortie.