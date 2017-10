Paddington 2 : la suite des aventures du petit ours balance sa première bande-annonce

Paddington fera son grand retour dans de nouvelles aventures le 6 décembre prochain.

Il y a trois ans, le jeune ourson Paddington quittait le Pérou et sa tante, découvrait Londres avec la famille Brown, menée par Sally Hawkins (bientôt dans le très attendu The Shape of Water), et devait affronter la cruelle Nicole Kidman pour ne pas finir empailler. Pour son retour, ce sont d’autres aventures encore plus folles qui attendent Paddington :

« Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est devenu un membre populaire de la communauté locale. A la recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel. Il se met à multiplier les petits boulots dans le but de pouvoir l’acheter. Mais quand le livre est soudain volé, Paddington et la famille Brown vont devoir se lancer à la recherche du voleur… »

Des aventures dont les premières images ont été dévoilées avec la bande-annonce du film. Doublé par l’excellent Ben Whishaw dans la version originale et Guillaume Gallienne pour la version française, l’ours reviendra dans Paddington 2 le 6 décembre prochain.