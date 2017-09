Wonder Woman : Lynda Carter dénonce les attaques "de voyou" de James Cameron

James Cameron a réitéré ses propos au sujet de Wonder Woman. Et il y a quelqu’un à qui ça ne plaît pas du tout.

Comptant parmi les plus gros succès de l’année 2017, salué par la critique comme le public et considéré souvent comme le signe d’un lent mais nécessaire changement des mentalités quant à la représentation des femmes au sein du cinéma de divertissement, Wonder Woman n’a pas fait l’unanimité pour autant. Le témoignage de James Cameron, qui a récemment répété et explicité pourquoi il ne considérait pas le blockbuster comme significatif pour les femmes ou représentatif d’une quelconque forme de féminisme, a par conséquent provoqué pas mal de remous.

James Cameron sur le tournage d'Avatar

Et s’il y a bien une personne qui n’apprécie pas du tout la teneur de ses déclarations, c’est Lynda Carter, interprète de l’héroïne dans la légendaire série qui aura longtemps cristallisé son image (et lui aura valu une aura kitsch assez injuste auprès du grand public).

Ainsi qu’elle l’a expliqué sur les réseaux sociaux, l’actrice ne goûte pas du tout la remise en question du Wonder Woman de Patty Jenkins.

« À James Cameron : ARRETEZ de cracher sur Wonder Woman, âme perdue. Peut-être ne comprenez-vous pas le personnage. Pour ma part je le comprends tout à fait. Toutes les femmes sont plus que la somme des éléments qui nous constituent. Vos attaques de voyou envers une réalisatrice brillante sont malvenues. Ce film a touché dans le mille. Gal Gadot était formidable. Je le sais, M. Cameron, parce que j’incarne ce personnage depuis plus de 40 ans. Alors ARRETEZ ÇA. »

Lynda Carter monte au créneau

Pour le coup et quoi qu’on pense du film, ces propos témoignent avec pertinence du degré d’excès et d’imprécision qui auront présidé au débat autour de l’intervention de Cameron. En effet, le réalisateur n’a jamais attaqué le long-métrage, ni Patty Jenkins, mais verbalisé son désaccord quant à la dimension féministe du film.

Il précisait ainsi il y a quelques jours au Hollywood Reporter qu’il « applaudissait Patty Jenkins ».

« Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de révolutionnaire dans Wonder Woman. J’ai trouvé que c’était un bon film. Point barre. »

On a connu des attaques de voyou plus sanglantes.

Chris Pine et Gal Gadot