Flashpoint a enfin un scénario et va prendre son temps

Maintenant que Justice League est terminé et qu'il est bientôt sur nos écrans, on a envie de croire que le pire est derrière nous et que le DCU va enfin connaitre une vie normale. C'est donc le bon moment pour Flash pour nous donner des nouvelles.

Si Warner et DC donnent l'impression d'annoncer 15 nouveaux projets par jour en ce moment, il ne faudrait pas oublier que certains d'entre eux trainent dans leurs cartons depuis un long moment, ont déjà failli se faire, mais en fait non. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont morts et enterrés, simplement qu'ils attendent leur heure. Un peu comme le film Flash qui a déjà connu bien des péripéties mais qui semble enfin repartir d'un bon pied.

Ezra Miller est Flash

Enfin, on dit ça, mais le film n'a toujours pas de date de sortie et de tournage. Encore faudrait-il qu'il ait un réalisateur, ce qui n'est pas encore le cas officiellement. Plusieurs metteurs se sont déjà succédés et tout laisse penser pour le moment que Robert Zemeckis serait le nouveau choix du studio, bien que cela reste évidemment à confirmer. En tout cas, ce ne seront pas Phil Lord et Chris Miller, dégagés d'Han Solo, puisqu'ils partent en ce moment sur leur prochain projet, Artemis.

Et puis aussi, le film n'avait pas encore de vrai scénario. Il y a eu certes différentes versions et réécritures mais comme le film a changé d'orientation avec les mois qui passaient, s'appelant aujourd'hui Flashpoint et que l'on sait qu'il y aura au minimum Wonder Woman dedans, forcément cela nécessite quelques ajustement, voire une réécriture totale.

C'est donc avec un certain bonheur que la Warner vient de communiquer que le scénario, écrit par Joby Harold, était enfin terminé et venait d'être livré au studio. Evidemment, il ne faut pas s'attendre à en découvrir les détails, mais l'information est d'importance puisque cela confirme que le projet est de retour sur les rails. Bien sûr, tout reste encore à faire mais le studio ne semble pas disposé à précipiter les évènements. Pour une fois, il devrait prendre son temps pour faire les bons choix et choisir les bonnes personnes, ce qui est quand même sacrément ironique puisque l'on parle quand même de l'être le plus rapide de tout l'univers. Mais bon, du moment qu'ils ne font pas n'importe quoi, qu'ils prennent leur temps hein. On attendra.

Comment c'est loin...