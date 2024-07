Les 10 meilleures scènes de tornade au cinéma : Twister, Le Jour d’après, Hurricane…

Twister, Le Jour d'après, Hurricane... Quelles sont les 10 meilleures scènes de tornade dans les films catastrophe ?

Chez Ecran Large, on aime voir le monde brûler, trembler, couler, s'ouvrir en deux, s'envoler, et être atomisé par des bombes ou des aliens. Le film catastrophe est un petit plaisir simple que personne ne devrait renier, d'autant qu'il a offert un paquet de très grands films.

A lire aussi

Les 30 Meilleurs Films Catastrophe de tous les temps (selon nous)

Et parmi les incontournables du film catastrophe, il y a les tornades. Elles sont rarement les stars, même si la sortie de Twisters en juillet 2024 est un contre-exemple, mais on les aime suffisamment pour les pister un peu partout. D'où ce top 10 des meilleures scènes de tornades.

Pas de Geostorm : la scène de tornade est nulle (comme le film)

LE MAGICIEN D'OZ

Date de sortie : 1939

Durée : 1h42

Type de tornade : tornade qui fait tellement planer qu'elle emmène dans un monde imaginaire

Pour parler correctement de scènes de tornade au cinéma, encore faut-il revenir à la mère d’entre elles toutes : celle du Magicien d’Oz, film fondateur réalisé par Victor Fleming et sorti en 1939. Les effets spéciaux, révolutionnaires pour l’époque, furent créés par Arnold Gillespie. La séquence en question montre Judy Garland, dans son rôle emblématique de Dorothy, tenter d’échapper à une tornade, son chien Toto dans les bras.

Mais Dorothy se retrouve assommée sur son lit et sa maison s’envole, emportant Toto et elle dans le tourbillon aérien, jusqu’à les faire atterrir au pays merveilleux d'Oz. Tout comme le film, la scène est restée célèbre pour bien des aspects. Tout d’abord, l’effet extérieur de la tornade, fabriqué à partir d’une structure en mousseline d’une hauteur de 9 mètres et d’un nuage de poussière, est aussi beau que saisissant. Lorsque Dorothy est à l’intérieur de la maison, c’est avec beaucoup d’ingéniosité que Fleming représente la tornade uniquement par un écran venteux projeté dans l’encadrement de la fenêtre de la chambre, et des mouvements qui donnent l’impression que la maison tangue.

Par cette fenêtre, Dorothy regarde ce qu’il se passe comme si elle était au cinéma, et voit passer deux joyeux lurons à bord d’un canoë pris aussi dans la tempête, une vieille dame qui tricote sur son rocking chair en volant, et la méchante sorcière de l’Ouest qui se transforme et troque son vélo contre un balai. Une séquence drôle et inventive, quoiqu'assez inquiétante, qui se termine par un effet peut-être encore plus spectaculaire pour l’époque : celui du passage du noir et blanc à la couleur lorsque Dorothy atterrit au pays d’Oz. De quoi lui faire prononcer la célèbre réplique “I have a feeling we’re not in Kansas anymore !” (“J’ai l’impression que nous ne sommes plus au Kansas !”).

TWISTER

Date de sortie : 1996

Durée : 1h53

Type de tornade : les vraies tornades de la vrai...