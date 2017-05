Alien, Logan, Deadpool : le retour des films classés R est-il vraiment une bonne nouvelle ?

Depuis des années et l’avènement de blockbusters toujours plus industrialisés, le fantasme de voir revenir sur les écrans des super-productions « adultes » s’est fait plus pressant. Mais alors que débarquent plusieurs blockbusters classés R (interdit aux moins de 17 ans non accompagnés d'un adulte, selon la classification américaine) aux Etats-Unis, cet affrontement fait-il vraiment sens.

On se sera réjouis de la violence cartoonesque et décomplexée de Deadpool, accueilli avec bonheur le ton radical de Batman v Superman : L'Aube de la justice, acclamé la sauvagerie de Logan, avant de rendre notre petit déjeuner devant le déluge gore d’Alien : Covenant. Autant de productions qui se seront imposées, promotionnellement, publiquement et artistiquement, grâce à un contenu plus dur que la majorité de leurs concurrents.

Alien : Covenant est l'épisode le plus sanglant de la saga initiée par Ridley Scott

Il ne fait aucun doute que si les films précités avaient eu à batailler avec la réglementation du PG-13 ("accord parental recommandé, film déconseillé aux moins de 13 ans", selon la classification américaine), ils auraient perdu énormément de leur substance, et pris le risque de frustrer un public pour lequel la violence intrinsèque de ces créations fait partie de leur ADN.

Du coup, nombreux sont ceux qui se demandent si le salut du blockbuster hollywoodien ne passerait pas par la mise en chantier de films plus âpres, refusant l’exigence préalable visant à rassembler la plus large audience potentielle. Un questionnement d’autant plus logique que beaucoup de séries ont su capter en masse des spectateurs en quête de divertissement plus bruts et jusqu’au-boutistes que ce que leur proposait Hollywood au cinéma. Mais les choses sont-elles si simples ?

Qu'aurait été Logan sans les accès de violence juvéniles de X-23 ?

LE GOÛT DU SANG

Il suffit de regarder un épisode du Spartacus produit pendant 3 saisons par la chaîne Starz, de Game of Thrones ou d’Hannibal pour constater que le grand public est très loin d’être réfractaire aux scènes graphiques, violentes ou chargées en sexualité débridée. On pourrait même arguer très sérieusement que pendant que les multiplexes se focalisaient sur le jeune public, les spectateurs en quête de produits moins calibrés se sont très naturellement tournés vers le petit écran.

À ce titre, les grands succès rencontrés par Netflix avec ses Daredevil et autres membres des Defenders, en rupture tonale évidente avec le reste de la production Marvel, tend à démontrer que ceux que le grand écran a laissé de côté ne l’ont pas attendu bêtement. Rien d ‘étonnant donc à ce qu’Hollywood leur fasse à nouveau du pied.

L'art du carpaccio pour adultes, selon Game of Thrones

De plus, ne pas s’embarrasser avec les limitations du PG-13 peut permettre une plus grande fidélité à un état d’esprit ou un matériau d’origine. Si les premières aventures solo de Wolverine ont tant déçu, c’est sans doute en partie dû à leur orientation, qui dénature totalement la brutalité sanglante inhérente au héros. Une orientation logique dans les réunions X-Men, exigeant une unité de ton de par la quantité de personnages, mais impardonnable dès lors qu’un récit se focalise sur le personnage griffu et associable.

De même, c’est justement le refus de s’avancer sur le terrain du divertissement provocateur et gorasse qui a bloqué des années durant l’adaptation de Deadpool, jusqu’à ce que Ryan Reynolds soit en mesure de trouver une structure budgétaire permettant de le transposer à moindre coût, tout en démontrant l’intérêt d’une vaste audience pour la licence.

La série Hannibal a offert quelques moments extrêmes

Ainsi, on peut effectivement attendre d’œuvres au contenu moins grand public une orientation plus compatible avec les aspirations de leurs spectateurs, ou à tout le moins cohérentes avec les sujets et les matières qu’elles adaptent.

MONEY MONEY

Mais on aurait tort de croire que ce regain d’intérêt pour les démembrements et patouillages de tripes modifie profondément le paradigme énoncé plus haut. Si quelques films classés R ont fait leur (beau) trou au box-office, ils ne peuvent pas prétendre concurrencer les leaders en la matière.

Ainsi, Disney – et tous les autres studios – n’ont aucun intérêt à changer de braquet. Industriellement parlant, les plus gros scores sont toujours assurés par des produits familiaux, et si la Fox a pris de gros risques cette année (Logan, Deadpool 2, Alien : Covenant), elle fait figure d’exception.

Deadpool, celui par lequel le gore arrive ?

De même, le problème de base demeure le même, les films classés R s’adressant par définition à un public plus restreint, ils représentent arithmétiquement un plus gros risques financiers. Il suffit pour s’en rendre compte de réaliser combien Hollywood préfère produire du PG-13 même en matière d’horreur. Et si le producteur Jason Blum, via sa société Blumhouse peut donner le sentiment d’un changement de politique grâce à ses énormes succès, ne perdons pas de vue que la firme produit exclusivement des micro-budgets et qu’elle ne les distribue pas uniquement en salles, loin de là.

BON SANG NE SAURAIT MENTIR

Enfin, l’éternel débat autour de la classification des œuvres semble définitivement un faux débat, quand on s’arrête un peu sur la capacité de certains metteurs en scène à transcender les barrières de la classification.

Quand on s'inquiétait moins de l'absence de films classés R...

Le Dark Knight de Christopher Nolan ne contient quasiment aucune goutte de sang et fait son possible pour dévoiler le moins possible visage de Double-Face, ce qui ne l’empêche nullement de prétendre à être une création adulte et mature (ce qu’on aura souvent reproché à la vision du réalisateur).

Qui aurait cru que Jusqu’en enfer avait été classé PG-13 ? Sûrement pas les âmes sensibles qui ont senti leur petit déjeuner faire un coucou inattendu à l’occasion des nombreux délires vomitifs du film de Sam Raimi. Même constat avec un Taken, dont personne n’a remis en question l’impact, malgré une classification similaire.

Sam Raimi, ou comment offrir un pur shot horrifique sans être classé R.

L’avenir nous dira si le Dunkerque de Nolan parvient à retranscrire la gravité de la Seconde Guerre Mondiale sans éparpiller ses comédiens, mais tout laisse à penser que le cinéaste s’est justement efforcé de créer l’horreur par la contrainte de la mise en scène, plus que par une démonstration bouchère.

On peut donc se réjouir du retour au cinéma de productions plus violentes, classées R, mais nous ne leurrons pas, la question véritable, celle de la qualité des œuvres, reste au final tout à fait indépendante de cette salissante question.

Sur le Covenant, le capitaine Scott assure un sympathique petit déjeuner à toute son équipe.