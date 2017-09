Un beau soleil intérieur : critique orageuse

EFFETS SPÉCIEUX

C’était oublier que le film qui nous intéresse est co-écrit avec Christine Angot, phénomène littéraire et cataclysme artistique, dont la langue irrigue chaque photogramme du film. Il faudra donc supporter des dialogues d’une rare indigence, oscillant continuellement entre verbiage désossé et prose sur-écrite, aux effets de style sur-signifiants. Non contente d’ôter tout naturel aux enfilades de clichés qui constituent les rencontres égrainées par le récit, l’écriture souligne le cloaque égotique et bourgeois dans lequel s’enferrent le récit.

On ne saurait dire si la caméra de Claire Denis est anesthésiée par cette collection de stéréotypes de classes (grand banquier goujat, acteur fragile, provincial taiseux, galeriste mondain…) ou si l’étirement ridicule de la plupart des dialogues assèche son sens habituellement si aiguisé et libre de la dramaturgie. En l’état, le festival de contrechamps, plans moyens et fixes, baignant dans un numérique baveux aura tôt fait de faire rendre gorge au cinéphile à l’œil un peu curieux.

LA REINE BINOCHE

Heureusement, Juliette Binoche est là. La palette de jeu que déploie l’artiste parvient régulièrement à éclipser la fadeur du dispositif déployé autour d’elle. Capable de dégager avec une puissance ahurissante quantité d’émotions à priori contradictoires en une poignée de secondes, elle va jusqu’à nuancer un personnage dont on ne sait trop s’il peine à se remettre d’une lobotomie ratée ou d’une absolue quête de la médiocrité. Sa capacité à incarner l’humour d’Angot (curieusement une des rares qualités de l’auteure à être souvent ignorée par la critique), le temps de rupture de ton jubilatoire emporte souvent le morceau.

Enfin, le film sauve presque les meubles le temps d’une ultime séquence, confrontation impromptue entre Gérard Depardieu et Juliette Binoche, qui cristallise et sublime tout ce que le récit a tenté (et raté) précédemment. Touchante, drôle, véritable sismogramme émotionnel autant que film dans le film, cet ultime quart d’heure permet à l’ensemble de nous abandonner sur une note indiscutablement positive, à défaut de satisfaire. On n’en n’attend pas moins High Life, où Claire Denis emmènera Robert Pattinson (et Binoche) dans l’espace, avec une immense impatience.