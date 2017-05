Before I Wake : Critique qui papillonne

En l'espace de deux films, Mike Flanagan s'est imposé comme l'un des nouveaux réalisateurs de films d'horreur à suivre et son Before I Wake n'inverse pas cette tendance. On pourrait même dire qu'il la renforce...

Décidément, Netflx est sur tous les terrains en même temps et on ne va pas s'en plaindre tant on a l'impression de connaitre un nouvel âge d'or de la fiction. Cette démarche, qui nous écarte malheureusement de plus en plus des salles de cinéma, n'en est pas moins une chance exceptionnelle pour bon nombre de projets qui bénéficient ainsi d'une grosse exposition qu'une sortie sur grand écran aurait fatalement handicapée, surtout vu l'embouteillage des sorties de blockbusters cette année. Et c'est même une très bonne chose dans le cas de Before I Wake.





Le nouveau film de Mike Flanagan, après son passionnant Oculus et son excellent Ouija 2 rappellera sans doute au fan aguerri le Quelques minutes après minuit de Bayona sorti il y a peu dans nos salles. Jessie et Mark forment un couple marqué par un deuil terrible, la perte d'un enfant et, pour s'en remettre, ils décident d'adopter le jeune Cody, bambin on ne peut plus charmant passé de foyers en familles, chargé d'un lourd passé et qui semble obsédé par les papillons. Alors que cette nouvelle famille fait connaissance, que chacun cherche à apprivoiser l'autre, des événements étranges surviennent lorsque Cody est endormi : des papillons se matérialisent dans le salon, un disparu réapparait tandis qu'une créature terrible et assoiffée de sang semble rôder tout prêt et terroriser l'enfant. En cherchant à percer son secret, le couple devra faire face à une menace qu'ils étaient très loin d'imaginer.

PAPILLONS DE LUMIERE

Before I Wake tranche pas mal avec les films précédents du réalisateur dans le sens où, moins qu'une vraie histoire d'horreur, il nous raconte davantage une histoire de deuil et de résilience. A ce titre, le film pourra sembler lent et laborieux notamment dans son second acte, et c'est le cas, mais cela sert au final une ambiance plutôt unique qui le hisse déjà au-dessus du tout venant dans le genre. Si les personnages ne semblent en apparence par très fouillés, leur véritable visage se révèle rapidement et, comme à son habitude, Flanagan s'intéresse avant tout aux traumatismes laissés par un drame et comment ils changent quelqu'un en quelque chose qu'il ne veut pas forcément devenir.

Aussi, alors qu'on s'attendait à un déroulement très classique, Before I Wake emprunte des voies particulièrement sombres lorsque ses héros ne tardent pas à utiliser le pouvoir de Cody à leurs seules fins personnelles. Nous nous trouvons alors face à une belle représentation du refus du deuil, mettant en danger un être vivant au profit d'un souvenir qu'on ne veut pas lâcher et la progression dramatique autour de cette thématique est exemplaire, enrichie qu'elle est par les interprétations toutes en retenue de Kate Bosworth et Thomas Jane, qu'on n'avait plus vu autant en forme depuis bien longtemps. Et cela fait rudement plaisir. Sans parler du touchant gamin, Jacob Tremblay (Room), parfait dans le rôle.

Comme à son habitude, Flanagan emballe un film techniquement solide et esthétiquement sans aucune faute de goût, amenant subtilement son argument fantastique dans le récit, si l'on fait exception de la séquence d'ouverture là uniquement pour accrocher le spectateur, et révèle un talent certain dans le merveilleux qu'on aimerait voir utilisé plus souvent. Autant à l'aise dans les moments de tensions que dans les instants d'émotion, le réalisateur confirme son statut de solide artisan qui, nous n'en doutons pas une seconde, nous pondra un jour un gros chef-d'oeuvre.

QUELQUES MINUTES APRES LOUIS DRAX

ll est d'ailleurs intéressant de noter qu'en très peu de temps nous nous retrouvons donc face à trois films aux thématiques proches, voire similaires : Quelques minutes après minuit, Before I Wake et La neuvième vie de Louis Drax, le nouveau film d'Alexandre Aja dont nous reparlerons très bientôt. Peut-on y voir là une tendance nouvelle qui est en train d'émerger dans le cinéma d'horreur contemporain ? Après nous avoir gavé d'ennemis intérieurs, fruits de nos péchés (bisous Conjuring et consorts), le genre serait-il enfin en train de grandir un peu ? De tuer le père ? De franchir un cap ? C'est en tout cas tout ce que l'on espère et lorsque l'on voit ce film, on en est presque convaincus.

Ne vous attendez donc pas ici à une grosse frousse ou à une tension de tous les diables. Nous sommes dans la branche psychologique du fantastique, dans l'exploration de nos névroses les plus profondes, dans la métaphore humaniste, ce qui peut sembler rébarbatif au début mais mérite que l'on dépasse ses à-prioris.

Destiné à un public assez large, Before I Wake est assurément un film à découvrir, tant il apporte un petit courant d'air frais dans un genre qui commence sérieusement à sentir le renfermé. Alors oui, ce n'est pas le meilleur film de Mike Flanagan, ce n'est pas non plus un chef-d'oeuvre, c'est une très honnête série B qui vaut bien plus que ce qu'elle semble proposer. Idéale pour une soirée sous la couette, avec une tasse de chocolat et l'élu(e) de son coeur à côté, tandis que dehors, c'est la tempête.