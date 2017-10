Gerald's Game : Critique menottée

Alors que la fièvre Stephen King s’abat jamais comme sur le cinéma et les séries, Netflix n’échappe à ses velléités d’adaptations et propose Gerald's Game , issu du roman Jessie. Une proposition alléchante, en cela qu’elle se penche sur un pendant peu commenté de l’œuvre du maître (ses textes féminins) et qu’elle est réalisée par Mike Flanagan , remarqué pour l’inventivité que recelaient Oculus et Ouija 2 : Les Origines .

JEUX DE MAINS JEUX DE VILAINS

Nous y suivons Jessie (Carla Gugino), qui se rend avec son époux Gerald (Bruce Greenwood) dans leur maison isolée, afin de réveiller le temps d’un week-end de jeux érotiques la flamme vacillante de leur mariage. Mais rien ne se déroule comme prévu, et Jesse se retrouve rapidement menottée à un lit, incapable d’atteindre les clefs, tandis que son mari, terrassé par une crise cardiaque, git à ses pieds sans vie.

Le récit de Stephen King entremêlant subtilement le compte-rendu glaçant d’une descente aux enfers immobiles, la folie qui point, les souvenirs qui affleurent et les possibles hallucinations s’emparant de la psyché de son personnage principal, Flanagan apparaît rapidement comme le meilleur choix possible pour transposer le texte de King.

Un jeu rigolo, à coups de chaînes de menottes

Rigoureux dans la gestion de l’espace et la captation du jeu puissant de Carla Gugino, il joue avec habileté des situations que lui offre le scénario, épousant les soubresauts mentaux de son héroïne sans jamais sombrer dans le grand guignol. Aussi à l’aise dans le maintien du suspense que dans la progressive horreur que révèle le passé de Jessie, il s’offre même quelques scènes d’une extraordinaire cinégénie, quand il plonge dans le trauma de l’éclipse, clef de voûte dramatique du film et de sa protagoniste.

ADAPTER N’EST PAS JOUER

On saura gré à Gerald's Game de respecter l’esprit de l’œuvre originale, et notamment de ne pas dénaturer son épilogue, qui avait déconcerté beaucoup de lecteurs, en cela qu’il apportait une réponse claire à l’une des interrogations contenues dans le scénario. Flanagan respecte ce choix, et parvient lui aussi à en faire un ultime et terrible supplément horrifique à un récit déjà éprouvant.

Rêves et cauchemars...

Malheureusement, le film est un peu moins adroit en termes d’articulation de son récit. On comprend bien la volonté de ne pas ennuyer trop le spectateur avec une situation par définition rigide, mais Carla Gugino, malgré l’intensité de sa performance, peine à nous faire avaler qu’elle sombre si vite dans la quasi-démence.

Peut-être cette faiblesse provient-elle du choix – compréhensible sur le papier mais regrettable in fine – de ne pas inclure dans le métrage le personnage de Ruth, amie de fac de Jessie présente dans des flash-back, dont la présence servait remarquablement bien les arcs narratifs et leur offrait des articulations impeccablement fluides, doublées d’un regard intéressant sur le féminisme estudiantin. Gerald's Game n’en n’est pas moins une des adaptations les plus rigoureuses et abouties de Stephen King.