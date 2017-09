Kingsman : Le Cercle d'or - Critique Super Gold

Matthew Vaughn retrouve ses Kingsman et réalise pour la première fois la suite d’un de ses propres films. Le metteur en scène cède-t-il aux sirènes de l’époque, ou accomplit-il la promesse du précédent film, qui s’était donné pour mission de décomplexer et renouveler un genre englué dans des codes usés jusqu’à la corde ?

EVERYTHING IS BIGGER IN KINGSMAN

Quand Matthew Vaugh a décliné la proposition de la Fox de prendre la tête de la saga X-Men après son très réussi First Class pour s’atteler à Kingsman, on se doutait que le monsieur nous gardait quelques as de dessous sa manche. Mais on ne s’attendait pas pour autant à le voir franchir le pas de la sérialisation, lui qui s’est toujours tenu à l’écart de la dimension industrieuse du 7ème art pour privilégier des projets originaux, atypiques, comme autant d’OVNIS faussement pop lancés à la figure de la production contemporaine.

Et à la vue de Kingsman : The Golden Circle, on comprend instantanément que le cinéaste n’a amené le dernier né de sa collaboration avec Mark Millar à un degré de folie et de maturité inédit. Il faut à peu près une quarantaine de secondes à son récit survitaminé pour poser ses enjeux, assoir son style et embrayer sur une scène d’action qui ferait passer le carnage épiscopal du précédent volet pour une bagarre de cours de récré.

Une certaine idée de l'action

Poussant chaque aspect de l’univers établi dans des retranchements aussi extrêmes qu’inattendus (voire la caractérisation de tous les nouveaux personnages, cartoonesque et d’une inventivité en matière d’écriture souvent stupéfiante), Vaughn passe en surmultipliée et ne lâche jamais la pression, bien décidé à offrir au spectateur le trip d’action et d’espionnage ultime. Transformant l’image en terrain de jeu hallucinant, il imbrique à toute vitesse quantité d’intrigues, de situations, qui transforment rapidement Kingsman : Le Cercle d'or en un dispositif cinéphile intégralement voué au dépassement des fantasmes du public.

Grâce à un budget plus confortable, il se départit des quelques effets cache-misères qui handicapaient encore un peu Kingsman et dope ses scènes d’action avec l’hypercam, qui l’autorise à prolonger invraisemblablement ses plans, à coups de zooms, décadrages, ou travellings impossibles. Dans ses innombrables moments de pure folie cinétique, Matthew Vaughn se présente comme un des rares héritiers de Sam Raimi, tant il fait de sa caméra le personnage principal d’un film mû par une hardiesse sans cesse renouvelée.

L'agent Whiskey à bord du "Silver Poney"

TUER N’EST PAS JOUER

Mais Kingsman : Le Cercle d'or ne se contente pas de proposer un concentré d’action férocement ludique. On sait au moins depuis Layer Cake et Kick-Ass que Matthew Vaughn distille sciemment une vision du monde moderne, libérale, aussi critique que passionnée, un pas de deux entre attraction et répulsion. Ainsi, sous couvert de gros délire « pop » il adresse quantité d’uppercuts chirurgicaux à tout ce qui ressemble à une forme de bien-pensance ou de moraline préfabriquée.

Channing "Tequila" Tatum

À ce titre, peut-être faut-il voir dans l’accueil un peu tiède réservé au métrage de l’autre côté de l’Atlantique une réponse à l’acidité avec laquelle les Etats-Unis y sont portraiturés. Impitoyable dès qu’il est question de montrer en quoi les valeurs fondamentales du mythique rêve américain ont été progressivement subverties, le réalisateur piétine gaiement les tares de son époque, de la conception d’un corps social hygiéniste en passant par l’obsession de la nostalgie, ou le populisme goguenard des élites.

Enfin, Kingsman : Le Cercle d'or se paie même le luxe de dialoguer ouvertement avec la saga James Bond, dont il adresse les tropismes doloristes qui se sont emparés de 007 dernièrement. L’attention apportée au parcours des personnages et à leurs enjeux est à ce titre une des plus jolies réussite du film, qui dépeint avec énormément d’humour et de tendresse un espion enamouré, dont la sincérité et la gaucherie rafraîchissent l’image de l’agent secret phallocrate et achèvent de la ringardiser tout à fait. La force de Vaughn explose ainsi au grand jour, alors qu’il parvient à assumer, embrasser et par endroits pasticher l’héritage du genre, tout en lui offrant une de ses plus intenses et spectaculaires déclaration d’amour.