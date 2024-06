Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 7 au 13 juin 2024

Netflix balance nombre de films et séries dans son catalogue chaque semaine, sans qu’on les remarque ou que la plateforme ne l’annonce officiellement. Écran Large revient sur les nouveautés ajoutées par Netflix du 7 au 13 juin 2024, films et séries confondus dans une liste non exhaustive.

Quels sont les films et les séries à ne pas manquer cette semaine sur la plateforme de streaming ?

Tom & Jerry

Déjà disponible

Durée : 01h41

Ça parle de quoi ? Quand Tom, le chat de gouttière, est chargé de se débarrasser de Jerry, la souris futée, avant un mariage prestigieux, le duo culte sème le chaos dans un luxueux hôtel de New York.

Pourquoi il faut le regarder ? A-t-on besoin de présenter Tom & Jerry ? Le duo le plus connu du monde des cartoons revient dans un film mêlant animation 2D et 3D, à la manière d’un Qui veut la peau de Roger Rabbit ? ou encore de Tic et Tac, les rangers du risque, pour un résultat… en demi-teinte. Si le film ne respecte pas totalement son matériau de base, il fait tout de même de son mieux pour nous tirer quelques sourires.

Porté par Chloé Grace Moretz, ce Tom & Jerry édition 2021 est un mignon petit cru qui, s’il ne reste pas longtemps en tête, il est sans doute parfait pour passer un bel après-midi en famille.

One Piece Film : Red

Disponible le 12 juin

Durée : 01h55

Ça parle de quoi ? Une nouvelle aventure commence pour Luffy et son équipage quand la mystérieuse pop star Uta dévoile son identité et échafaude un plan inconsidéré pour assurer la paix dans le monde.

Pourquoi il faut le regarder ? Quinzième film tiré du manga One Piece d’Eiichiro Oda (qui en était d’ailleurs le producteur général et le superviseur), One Piece Film : Red se situe juste après les évènements de l’arc de Wano. Sorti en 2022 pour célébrer le 25e anniversaire du manga, on retrouve dans ce long-métrage le même style et le même mix action/humour/drame que dans l’animé ou dans l’œuvre d’Oda.

On retrouve également une dose de comédie musicale dans ce film One Piece, le réalisateur Gorō Taniguchi ayant utilisé le personnage d’Uta pour imaginer plusieurs scènes chantées (toutes interprétées par l’artiste japonaise Ado). Pour les fans de l’équipage au Chapeau de Paille, il serait évidemment dommage de le rater.

Bridgerton Saison 3, Partie 2

Disponible le 13 juin

Durée : 4 épisodes de 55 minutes environ

Ca parle de quoi ? Dans cette nouvelle chronique de la société, l’amitié de Nicola Coughlan, jeune fille timide, et Luke Newton, célibataire, s’épanouit et laisse place à des sentiments plus forts.

Pourquoi il faut la regarder ? La deuxième partie de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton se concentre donc toujours sur l’histoire d’amour naissante entre Colin Bridgerton et Penelope Featherington. Après un quatrième épisode s’étant terminé sur un gros cliffhanger qu’on ne spoilera pas, on est forcément curieux de voir comment la relation entre les deux tourtereaux se développera. D’autant plus que l’intrigue de cette nouvelle saison s’écarte assez largement des livres de Julia Quinn.

Comme pour la première partie, ces nouveaux épisodes devraient faire exploser les chiffres du N rouge à leur sortie. En tout cas, si vous ne vous êtes pas encore plongé dans l’histoire des Bridgerton, les deux premières saisons et le début de la saison 3 sont évidemment disponibles sur Netflix.

Mais aussi…

Hierarchy, T’as pécho ?, Perfect Match – saison 2, Tour de France : Au cœur du peloton…