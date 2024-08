Skeleton Crew : Star Wars se la joue Stranger Things dans la bande-annonce de sa série d’aventure

Après The Acolyte, Star Wars est déjà de retour avec la bande-annonce enfantine de la série Skeleton Crew de Disney+.

Il y a douze ans, George Lucas vendait sa licence à la firme aux grandes oreilles avec des milliards de dollars à la clé… mais pour le meilleur et pour le pire. Entre une postlogie très moyenne et la très appréciée The Mandalorian, les projets Star Wars ont divisé mais Disney n’a eu de cesse d’exploiter la licence, jusqu’à l’overdose, et ce encore plus depuis le lancement de Disney+. Ainsi, à peine quelques semaines après la conclusion de The Acolyte, la plateforme de Mickey a dévoilé les premières images de sa série Skeleton Crew.

Ces premières photos ne présageaient rien de bien innovant pour l’univers malgré sa troupe d’adolescents, mais comme ont tout de même intrigués un certain nombre de fans. Lors de la D23, Disney a donc décidé d’en montrer un peu plus en révélant une bande-annonce.

Skeleton Crew ou Stranger Things pour les nuls

Devant cette bande-annonce, on pense directement à une chose : Stranger Things. La série va en effet suivre une bande d’amis pré-ado, assez attachante à première vue, dans une grande aventure qui les dépasse. Elle va devoir grandir face aux épreuves que chaque ado va devoir affronter, perdue dans un univers fantastique (le squelette fait un peu horreur) et plein de créatures étranges. Et si l’histoire rappelle le hit Netflix, on pourrait presque en dire de même de l’esthétique et des couleurs dominantes.

D’ailleurs, autour de toute la petite troupe de jeunes acteurs inconnus, on retrouve également une figure adulte incarné par une star des années 90. Dans Stranger Things, c’était Winona Ryder et ici c’est donc Jude Law, dans la peau du jedi Jod Na Nawood, qui va aider les jeunes protagonistes. Logiquement, Star Wars semble vouloir reprendre les codes du phénomène du N rouge tout en faisant référence aux Goonies, E.T. et autres Stand by Me version univers des Jedi avec Skeleton Crew.

Un petit air d’Harry Potter tout-à-fait sympathique

Rien de bien folichon donc puisque ce trailer reprend la même éternelle recette, et pourtant, il y a un élément qui nous donne envie d’y croire : les réalisateurs derrière la série. En effet, Skeleton Crew sera réalisé en partie par le duo Daniel Kwan et Daniel Scheinert, les réalisateurs fous de Swiss Army Man et surtout de Everything Everywhere All at Once, et David Lowery (A Ghost Story, The Green Knight).

De quoi présager d’une certaine patte dans la mise en scène. Reste que, comme la série a été supervisée par Jon Watts (réalisateur de la trilogie Spider-Man avec Tom Holland) et Christopher Ford (scénariste de Chaos Walking et Spider-Man : Homecoming), ils auront sûrement du boulot pour magnifier un scénario qui s’annonce très classique. Embarquement le 3 décembre 2024 sur Disney+.