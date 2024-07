Star Wars : premières images pour la série Skeleton Crew et ça ressemble un peu trop à Spy Kids

Les premières images de la série Star Wars avec Jude Law intitulée Skeleton Crew viennent d’être révélées, et on ne sait pas trop quoi en penser.

Bien que le final de The Acolyte a confirmé le retour d’une controverse de l’épisode 9, il ne faut pas seulement résumer la série de Leslye Headland à cette légère déconvenue. En effet, la dernière production Star Wars n’a pas été un échec total (ce qui est déjà rassurant) et a même su apporter plusieurs séquences marquantes malgré ses défauts, en particulier durant les premiers épisodes.

On est maintenant curieux de voir ce que la suite va nous réserver, d’autant que la créatrice de The Acolyte a confirmé l’importance de CE personnage pour la saison 2. Mais avant ça, d’autres séries tirées de l’univers de science-fiction vont également faire leur apparition ou leur retour, comme les nouvelles saisons des Aventures des petits Jedi, d’Andor et d’Ashoka, ou encore Star Wars: Skeleton Crew avec Jude Law, prévue pour décembre. Et justement, ses premières images viennent tout juste d’être dévoilées, et ça ne donne pas très envie.

Star Wars, en veux-tu, en voilà !

Ces images rapportées par People nous montrent donc le groupe d’enfants de Skeleton Crew (la série suivra ces personnages durant leur voyage à travers la galaxie) dans divers environnements, comme des plaines ou un vaisseau spatial. La dernière nous montre la tête d’affiche de la production, Jude Law, qui semble se trouver devant le palais de Jabba le Hutt puisqu’on reconnait des droïdes muraux TT-8L/Y7.

Mais ce qui saute tout de suite aux yeux, c’est cet affreux alien bleu dont le masque semble tout droit sorti d’un film de science-fiction des années 70 ou des horribles films spéciaux de Noël de la saga. Si le style des photos est loin d’être laid, notamment par rapport à l’utilisation des lumières, ce n’est donc pas spécialement rassurant. D’autant plus que les décors ont l’air d’être en carton-pâte et que la présence de tous ces bambins nous fait presque imaginer un mélange peu alléchant des univers Star Wars et Spy Kids.

Soudain Jude Law et son beau sourire viennent te sauver

En plus de Jude Law, on retrouvera les jeunes acteurs Ryan Kiera Armstrong, Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter et Robert Timothy Smith au casting. Au niveau de la chronologie, la série se passera après les évènements de l’épisode VI, donc à peu près en même temps que The Mandalorian ou Ahsoka. Pour ce qui est de la sortie, Star Wars: Skeleton Crew devrait débarquer sur Disney+ à partir du 3 décembre 2024.