Netflix : ce film d’action bien bourrin des années 2000 aura droit à un remake en série

Grâce à Netflix, ce film d’action du début du siècle va pouvoir revenir sous forme de série, et ça peut être pas mal.

On a récemment appris que Warner Bros était en train de préparer la suite des Ensorceleuses, ce navet avec Nicole Kidman et Sandra Bullock. Entre ça et les Furiosa, Alien Romulus et autres remakes de The Crow, on comprend bien qu’Hollywood n’a vraiment pas envie d’arrêter de ramener à la vie les sagas et des films des décennies dernières (qu’ils soient plus ou moins cultes d’ailleurs).

Et tandis que Netflix a dévoilé la bande-annonce sexy de son whodunit en pleine pandémie de peste, le N rouge vient également de révéler que ce film d’action des années 2000 aura aussi droit à son remake en série.

On parle bien évidemment de Man on Fire de Tony Scott. Sorti en 2004, le film adaptait le roman L’Homme de feu de Philip Nicholson (sous le pseudonyme d’A. J. Quinnell) racontant l’histoire de l’ancien soldat de la Légion étrangère française John Creasy. Interprété par le génialissime Denzel Washington, il s’agissait en réalité de la deuxième adaptation du livre après celle de 1987 avec Scott Glenn dans le rôle principal.

Cette série de Netflix se basera également sur L’Homme de feu de Nicholson ainsi que sur sa suite parue 11 ans plus tard, The Perfect Kill. Elle sera showrunnée par Kyle Killen (co-créateur de la série Halo) et l’acteur Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen, Ambulance, Matrix Resurrections) reprendra le rôle de Denzel Washington. Il sera aussi producteur aux côtés de Steven Caple Jr (Creed 2, Transformers : Rise of the Beasts), le réalisateur des deux premiers épisodes.

Voici le synopsis relayé par Variety :

« Autrefois mercenaire des forces spéciales efficace et compétent, connu pour survivre aux situations les plus sinistres, Creasy est maintenant en proie à un stress post-traumatique intense. Déterminé à vaincre ses démons personnels, il s’engage sur le chemin de la rédemption. Mais avant de pouvoir s’adapter à cette nouvelle vie, il se retrouve de nouveau dans le feu, plus que jamais en train de lutter. »

Aucune date de sortie n’a pour le moment été dévoilée par Netflix, mais il ne faudra sans doute pas attendre longtemps avant qu’on en sache plus sur le projet.