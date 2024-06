Ce navet avec Nicole Kidman et Sandra Bullock va avoir droit à une suite que personne n’attend

La suite d’un gros navet des années 90 avec Nicole Kidman et Sandra Bullock a été annoncée, et personne ne s’y attendait.

Malgré des échecs critiques ou commerciaux, certains films renaissent de leurs cendres. Pourquoi ? Simplement parce qu’Hollywood adore les suites, reboots et autres remakes à gogo… et qu’il ne suffit pas d’être un bon film pour être remis au gout du jour. Ainsi, les studios ont pris la fâcheuse habitude de continuer des franchises qui n’en avaient parfois absolument pas besoin (et nous non plus).

Et justement, il a récemment été annoncé qu’un mauvais film des années 90 avec Nicole Kidman et Sandra Bullock allait avoir droit à sa suite. Personne ne s’y attendait, et on n’est pas vraiment certain que ce soit une bonne idée.

Ça va être génial… peut-être ?

Les Ensorceleuses 2, magie ou malédiction ?

Un film romantique de sorcières avec Nicole Kidman et Sandra Bullock, sur le papier, ça ne pouvait que fonctionner. Pourtant, Les Ensorceleuses de Griffin Dunne (notamment connu pour ses rôles dans After Hours et dans Le Loup-Garou de Londres) n’a pas été le succès escompté. Il a même été un échec lors de sa sortie en 1998, cumulant 68,3 millions de dollars de recettes au box-office pour un budget de 75 millions. Les retours des critiques ont aussi été majoritairement négatifs, et si certains l’ont réhabilité et le considèrent aujourd’hui comme un film culte, il s’agit en réalité plus d’un navet que d’autre chose.

Adapté du roman du même nom d’Alice Hoffman sorti en 1995, le film racontait donc l’histoire de Sally (Sandra Bullock) et de Gillian Owens (Nicole Kidman), deux sœurs sorcières membres d’une famille sur laquelle plane une malédiction condamnant tout homme qu’une femme Owens aime. Élevées par leurs tantes après la mort de leurs parents, les sœurs ont appris les usages de la magie durant leur enfance. Plus tard, Sally et Gillian doivent utiliser leur magie pour détruire l’esprit maléfique du petit ami violent de Gillian avant qu’il ne les tue.

Warner Bros a donc annoncé qu’une suite de Les Ensorceleuses était actuellement en préparation et que Sandra Bullock et Nicole Kidman étaient en pourparlers pour reprendre leur rôle. Selon Variety, Akiva Goldsman (Je suis une légende, Un homme d’exception, Da Vinci Code), déjà scénariste du premier film, écrira aussi le second, tandis que Bullock et Kidman seront productrices aux côtés de Denise Di Novi (également productrice pour Les Ensorceleuses).

Évidemment, aucune date ou période de sortie n’a pour le moment été donnée. On restera attentifs à ce projet, mais il est certain qu’au vu du premier, on a un peu peur de ce que Les Ensorceleuses 2 va nous réserver.