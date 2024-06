Netflix dévoile une bande-annonce sexy pour son whodunit sanglant en pleine pandémie de peste

Netflix va lancer sa série Le Décaméron, une invitation à l’ivresse, aux meurtres et à plus si affinités.

Le mystère et les meurtres, c’est un peu la paire parfaite pour la fiction. Autant en littérature qu’en audiovisuel, le genre du whodunit (le « c’est qui qui l’a fait d’abord » dans la langue de Molière) a toujours su se mettre au goût du jour pour plaire au plus grand nombre. La récente série de films de Kenneth Branagh reprenant les histoires d’Agatha Christie et le succès des A couteaux tirés de Rian Johnson le prouve.

Alors que l’on attend justement avec impatience le troisième opus d’À Couteaux Tirés, qui s’est dévoilé dans un premier teaser, la plateforme au N rouge vient de sortir une première bande-annonce pour son nouveau whodunit pestilentiel : Le Décaméron.

La décadence Décaméron

Si la bande annonce est particulièrement avare en information, Netflix à tout de même communiqué un synopsis officiel :

« Vous êtes cordialement invité à une partie de jambes en l’air arrosée de vin dans la campagne italienne. Le Décaméron est une comédie noire et sanglante qui aborde le thème toujours autant d’actualité de la lutte des classes en période de pandémie. En 1348, la peste noire frappe durement la ville de Florence, et une poignée de nobles se retirent avec leurs serviteurs dans une grande villa pour attendre la fin de la peste en passant de somptueuses vacances. Mais à mesure que les règles sociales s’estompent, une lutte pour la survie s’engage, animée par des personnages à la fois rusés et excessifs.«

Peut être, mais alors peut être, qu’il y a des inégalités

Adapté d’un des recueils de nouvelles parmi les plus connus du monde, de l’auteur italien Giovanni Boccaccio, Le Décaméron semble nous promettre un mélange entre La Grande Bouffe et un roman d’Agatha Christie, le tout dans l’Italie du XIVe siècle. La bande-annonce nous promet en tout cas un mélange des ambiances, les meurtres commençant à arriver au fur et à mesure que l’alcool coule à flots. La musique, elle, paraît annoncer un côté plus léger à cette orgie ensanglantée.

Une sorte de comédie noire au propos acéré sur la lutte des classes ? C’est ce qu’on peut sans doute attendre de la série. À l’affiche, on retrouvera entre autres Tanya Reynolds (Sex Education), Tony Hale (Arrested Development, Veep), Zosia Mamet (Girls, Mad Men), Leila Farzad (I Hate Suzie) ainsi que la Française Lou Gala. La série créée par Kathleen Jordan (Teenage Bounty Hunters) sera sur Netflix dès le 25 juillet 2024.