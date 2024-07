Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 19 au 25 juillet 2024

Netflix balance nombre de films et séries dans son catalogue chaque semaine, sans qu’on les remarque ou que la plateforme ne l’annonce officiellement. Écran Large revient sur les nouveautés ajoutées par Netflix du 19 au 25 juillet 2024, films et séries confondus dans une liste non exhaustive.

Quels sont les films et les séries à ne pas manquer cette semaine sur la plateforme de streaming ?

Space Jam : Nouvelle ère

Disponible le 21 juillet

Durée : 1h56

LeBronnnnnn James

Ça parle de quoi ? Une star du basket fait équipe avec un lapin légendaire et sa bande culte pour battre des joueurs d’une IA mal intentionnée sur le terrain… et sauver sa famille.

Pourquoi il faut le regarder ? Suite du classique de 1996 avec Michael Jordan, Space Jam : Nouvelle Ère tente de remettre au goût du jour les films mêlant animation et prises de vue réelles. Sorti en 2021, le long-métrage nous montre cette fois LeBron James, considéré par beaucoup comme le basketteur le plus important du XXIème siècle, faire équipe avec Bugs Bunny et les Looney Tunes. Les animaux parlants de Warner ont d’ailleurs été modernisés au niveau de leur look via la 3D.

Si le film peine à atteindre le même niveau que son prédécesseur, il reste tout de même une bouffée de nostalgie pour les fans du premier opus. En même temps, il reprend tellement de points de l’original qu’il est presque impossible pour eux de ne pas aimer cette nouvelle itération. Nouvelle Ère nous fait également voyager à travers plusieurs univers de Warner, comme DC Comics, Matrix et Mad Max. Parfait pour se sentir comme un gamin à l’heure du gouter un mercredi après-midi.

Effacer l’historique

Disponible le 24 juillet

Durée : 1h46

« J’ai oublié de m’abonner à Ecran Large… »

Ça parle de quoi ? Trois voisins qui font les frais du cyberharcèlement, de l’addiction à la télé et du chantage veulent empêcher le monde numérique de prendre le contrôle de leur vie.

Pourquoi il faut le regarder ? Comédie française du duo Délépine et Kervern, Effacer l’historique est un regard de boomer sur la technologie, et en même temps, il prend pour sujet… des boomers et leur approche de la technologie. Porté par un casting bien garni, il s’intéresse principalement aux dangers du numérique ainsi qu’à la rupture générationnelle séparant ceux qui sont nés avec ces innovations et les plus anciens, qui ne les comprennent souvent pas complètement.

Malgré son humour absurde et son ton assez décalé, cette comédie parvient donc à dénoncer une certaine forme de consommation et ses dérives, sans être trop sérieuse ni trop accusatrice.

Le Décaméron

Disponible le 25 juillet

Durée : 8 épisodes de 60 minutes environ

Ça parle de quoi ? Alors que la peste bubonique se propage en Italie, un petit groupe de nobles et de serviteurs se retranchent dans une villa, où leur séjour fastueux tourne rapidement au chaos.

Pourquoi il faut le regarder ? Un petit mélange entre La Grande Bouffe et un Agatha Christie, ça vous tente ? Le Décaméron nous transporte au XIV siècle pour un mystère qui semble aussi dense que les verres des protagonistes sont pleins. Dans ces décors reproduisant l’Italie, ambiance épidémie de peste, le projet a l’air de porter en son sein un message fort sur les inégalités de classes, qui ne devrait pas avoir de mal à trouver du sens à notre époque.

La série n’a pas l’air d’oublier non plus de faire rire, et avec des talents comme Tony Hale (Arrested Development) et Tanya Reynolds (Sex Education) elle ne devrait pas avoir trop de mal à le faire. Avec ce confinement d’élite en Italie, Pierre-Jean Chalençon n’a qu’à bien se tenir.

Mais aussi…

