A couteaux tirés 3 : un teaser pour la suite Netflix et enfin un titre mortel

Un teaser pour À couteaux tirés 3 a été dévoilé par Netflix, avec un super titre pour le film avec Daniel Craig.

Grâce à ses deux premiers films qui ont mis d’accord à la fois la critique et le public, la franchise À couteaux tirés se place aujourd’hui comme une des sagas d’enquête les plus populaires du moment (sans doute avec les adaptations d’Agatha Christie de Kenneth Branagh). Via son utilisation étonnante de l’imagerie du jeu de société Cluedo et son détournement des codes classiques du crime et de la fiction, la série de longs-métrages de Rian Johnson est parvenue à devenir une référence du genre, et c’est d’ailleurs entièrement mérité.

La suite de Glass Onion (deuxième opus commandé par Netflix, qui a racheté l’univers après le succès du premier film en salles) est donc logiquement très attendue. Et justement, on vient d’avoir des nouvelles puisque Netflix a en effet révélé un teaser inédit dévoilant le titre du film ainsi qu’une période de sortie.

à couteaux tirés version Pirates des Caraïbes

Wake Up Dead Man (en français « Debout, homme mort ») sera donc le titre de la troisième aventure de Benoit Blanc, interprété comme dans les deux premiers opus par l’excellent Daniel Craig. On entend d’ailleurs la voix de l’acteur faire référence aux deux premiers films, avant de dévoiler cette nouvelle enquête qui sera, selon lui, sa « plus dangereuse« .

Outre ce titre qui se la joue un peu Pirates des Caraïbes, on peut remarquer un cercueil apparaitre durant cette vidéo et, sans doute, un symbole clé de la prochaine affaire de Benoit Blanc. Seul Daniel Craig et le réalisateur Rian Johnson ont pour le moment été confirmés, mais on peut d’ores et déjà imaginer que de nombreux autres grands noms rejoindront à leur tour la production, comme ça avait déjà été le cas pour les précédentes enquêtes.

Knives Out : A Dead Man’s Case

Concernant la date de sortie, elle reste forcément assez vague. Netflix a ainsi annoncé que Wake Up Dead Man serait disponible sur la plateforme durant l’année 2025. Il faudra également attendre l’arrivée d’une première bande-annonce pour pouvoir véritablement se faire une idée de ce à quoi ressemblera ce nouveau À couteaux tirés. Quoi qu’il en soit, on a évidemment très hâte de retrouver le détective pour une autre affaire.