Le Seigneur des anneaux saison 2 : des créatures majeures dévoilées en images

Deux monstres massifs de la nouvelle saison de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ont été dévoilés, et ils n’ont pas l’air commode.

Après une première saison (très) moyenne, Amazon Prime prépare le terrain pour la deuxième fournée de son adaptation de l’univers de Tolkien. Le studio espère corriger le tir et les showrunners Patrick McKay et J. D. Payne mettent les bouchés doubles pour capter l’attention des spectateurs hésitant à continuer l’aventure. Pour cela, la saison 2 du Seigneur des Anneaux commencera de manière très brutale (du moins selon un acteur de la série) histoire, peut-être, de rapidement faire ses preuves.

En tout cas, sûrement pour charmer les fans, un personnage légendaire des livres de Tolkien sera dans Les Anneaux de Pouvoir. Bref, la plateforme et les créateurs ne chôment pas et s’inspirent même d’une grande série, en révélant que Sauron sera une sorte de Walter White. Deux créatures majeures ont donc été récemment dévoilées, et on espère qu’elles seront aussi bien en mouvement que sur ces images.

« Bonjour c’est ici la colo ?«

Better Call Troll

C’est dans le journal Empire, qui couvre en largeur la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir dans un numéro spécial, que ces deux nouvelles créatures ont été révélées. La première est un troll des collines répondant au nom de Damrod. Après avoir combattu un troll des glaces dans la saison 1, nos héros devront donc croiser ce monstre massif. Patrick McKay a révélé la source d’inspiration pour le design du géant, et elle est étonnante.

[Il] est inspiré en partie de Mike Ehrmantraut dans Breaking Bad et Better Call Saul, surtout si vous regardez sa façon de bouger et son sens nonchalant de la force.«

« Meuf… Tu m’as planté ??«

Après Walter White, voilà donc que Mike a aussi un peu son impact dans l’univers de la série Tolkien. Hâte de voir Saul Goodman en Ent. Une autre créature a été dévoilée, et celle-ci avait été coupée par Peter Jackson de La Communauté de l’anneau, on aura enfin la chance de la voir adaptée à l’écran.

Ces créatures, ce sont des Êtres des Galgals. Ces figures menaçantes auront apparemment un impact important dans cette deuxième saison et devraient conférer un aspect « film d’horreur dans la Terre du Milieu » selon le superviseur des VFX, Jason Smith. Pour voir ces antagonistes, l’attente ne sera plus très longue. En effet, la nouvelle saison de Les Anneaux de Pouvoir est prévue pour le 29 août 2024 sur Prime Video.