Le Seigneur des Anneaux saison 2 : Sauron sera une sorte de Walter White selon le créateur

Le showrunner de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir Patrick McKay a récemment parlé de Sauron, et il a pas mal d’ambition concernant le grand méchant de la série.

La première saison des Anneaux de Pouvoir était loin d’être parfaite (c’est le moins qu’on puisse dire) même si elle contenait quelques idées intéressantes. Le traitement de Sauron par exemple, dont l’identité a été cachée jusqu’au final de la saison 1, était un des rares bons points de la série. Et forcément, vu l’importance du personnage dans l’univers, on se demande ce que les scénaristes vont en faire dans la saison 2 (ce serait dommage de le rater).

Et alors que cet acteur a révélé que la saison 2 du Seigneur des Anneaux allait démarrer de manière très brutale, le créateur de la série d’Amazon, Patrick McKay, a récemment évoqué Sauron… en le comparant carrément à Walter White, l’anti-héros de Breaking Bad.

Le Seigneur de Breaking Bad

Sauron sera-t-il le Walter White de la Terre du Milieu ? C’est en tout cas ce qu’espère, en partie, Patrick McKay. Interviewé par Empire, il a évoqué Sauron et son rôle dans la saison 2, tout en comparant son antagoniste avec les parcours d’autres grands méchants de la pop culture, notamment pour démontrer l’étendue de son potentiel à l’écran :

« Si vous deviez choisir une raison pour faire cette série et la situer dans cette ère de la mythologie [de Tolkien], c’est bien Sauron. Dès la première minute, nous avons parlé du Paradis perdu de John Milton [qui évoque dans son premier chapitre la chute de Satan du Paradis], de Walter White et de Tony Soprano, et du potentiel qu’a Sauron pour ressembler à ces grands méchants [ou anti-héros]. C’est une grande histoire inédite à l’écran. »

C’est lui le gentil ?

En dehors de John Milton, on n’avait pas vu venir les influences de Breaking Bad et de Les Soprano dans notre bingo SDA de 2024. Mais une chose est sûre, c’est très intrigant que le showrunner y voie les meilleures comparaisons pour son Sauron dans Les Anneaux de Pouvoir et pas franchement idiot de suivre son parcours comme celui d’un héros déchu devenu monstre au fil du temps. Il a ensuite parlé de la trame de la saison 2 et du concept principal entourant le plan de Sauron, maintenant que les spectateurs connaissent son identité :

« Il se cachait dans notre histoire [pendant la saison 1]. Maintenant, l’idée avec la saison 2 est la suivante : le public est au courant de l’arnaque. On sait qui il est. On sait à peu près de ce qu’il veut. Le plus amusant est de voir d’autres personnes se faire piéger dans sa toile. Au fur et à mesure que la saison se déroule, le plan commence. Les cartes s’abattent les unes après les autres jusqu’à ce que, dans les deux derniers épisodes, on réalise le niveau et l’étendue de sa méchanceté et la profondeur de sa stratégie. Toutes nos histoires commencent à devenir une seule histoire, et cette histoire explique comment la réémergence de Sauron touche tout le monde et menace le monde entier. »

Ah non, il est pas très gentil apparemment

Sauron est déjà un antagoniste emblématique de la pop culture, mais Les Anneaux de Pouvoir parviendra-t-elle à transcender cette image pour nous faire découvrir une facette plus inconnue du personnage ? L’avenir nous le dira, mais il est certain que le grand méchant ne pourra pas porter la série à lui tout seul, et il faudra que les nouveaux épisodes soient (bien) supérieurs aux premiers pour qu’on puisse réellement se poser la question.

Pour rappel, la saison 2 des Anneaux de Pouvoir débarquera sur Prime Video à partir du 29 août prochain.