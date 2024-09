Dexter est de retour : bande-annonce pour la série Original Sin sur la jeunesse du serial killer

Dexter : Original Sin, série prequel sur le célèbre meurtrier, a révélé ses premières images dans une bande-annonce et sa date de sortie.

Même après neuf saisons et deux fins en queue de poisson, Dexter ne veut décidément pas disparaître. Le personnage continue de hanter Showtime comme un spectre cherchant à revivre sa passée. Mais peut-on croire à sa résurrection ? Michael C. Hall, l’interprète du psychopathe dans la série originale, lui, n’en démord pas en tout cas.

Le comédien reviendra prêter sa voix dans la série prequel Dexter : Original Sin en qualité de narrateur. Et s’il est bien le seul membre de l’ancien casting à être de retour, plusieurs personnages familiers seront, eux, présents (comme Angel Batista, Harry Morgan, Debra Morgan ou Maria LaGuerta) avec de nouveaux visages. Tout ceci aurait presque des airs de reboot. Et la première bande-annonce d’Original Sin n’aide d’ailleurs pas à y voir autre chose tant on retrouve le même décor et la même ambiance que la série d’origine.

Increvable

Dexter l’immortel

Ce 12 septembre, Showtime a ainsi révélé la date de sortie de Dexter : Original Sin ainsi que des premières images. La série sortira donc le 13 décembre 2024 (seulement six mois après le début du tournage, mine de rien) sur Paramount Plus. Et pour le coup, il est difficile de trépigner d’impatience, même en étant un fan de la première heure. On a déjà fait le deuil du personnage deux fois après tout !

De plus, on pourrait se demander quel intérêt, en tant que série policière, Original Sin pourrait avoir. On connaît déjà le destin de la majorité de ses héros et il nous sera bien difficile s’inquiéter pour la survie de Dexter. On sait que son secret sera bien gardé jusqu’aux évènements de la première série, où c’était le cœur de son intrigue. Autant dire qu’en termes d’enjeux, il n’y a rien de palpitant sur le papier. Toutefois, il faut aussi admettre que cette nouvelle bande-annonce donne un peu envie.

It takes a village to raise a killer 🔪 #DexterOriginalSin premieres December 13th on the #ParamountPlus with SHOWTIME plan. pic.twitter.com/F2bsy2TQVM — Dexter (@SHO_Dexter) September 12, 2024

Après avoir vu ses images, on espère sincèrement que cette version de Dexter soit une bonne surprise. La présence au casting de Christian Slater, Patrick Dempsey et bien sûr Sarah Michelle Gellar rend forcément curieux et (même si ça joue beaucoup sur la corde nostalgique) la narration de Michael C. Hall a de quoi filer quelques frissons.

Souhaitons qu’Original Sin ne soit pas trop sage. Plutôt qu’un prequel cherchant à ressusciter l’ambiance des premières saisons de Dexter, la série serait en effet bien plus grisante en se permettant un peu plus de folie et – pourquoi pas – en déviant totalement de sa chronologie pour écrire sa propre histoire. Car si son but est juste de nous montrer le passé du psychopathe, les très nombreux flashbacks de la série mère suffisaient largement. Rendez-vous le 13 décembre pour en avoir le cœur net.