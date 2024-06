Arcane saison 2 : Netflix balance une première affiche pour la suite de sa série phénomène

Netflix vient de dévoiler une première affiche intrigante pour la saison 2 d’Arcane, série adaptée de League of Legends.

Après une première saison évènement, Netflix prépare le terrain pour l’arrivée de la nouvelle fournée d’épisodes de la série adaptée de l’univers du jeu vidéo League of Legends. Animée par Fortiche, un studio français, cette première saison d’Arcane a été un petit tremblement de terre sur la plateforme. La série a été un énorme succès d’animation pour le N rouge, alors que ce dernier est plutôt habitué à faire son commerce sur des projets en prise de vue réelle.

Alors que son mastodonte Stranger Things est sur le point de se conclure avec sa saison 5, dont la date de sortie est encore inconnue, le service de streaming doit trouver sa nouvelle tête de proue, et celle-ci pourrait peut-être bien se cacher dans l’animation. Netflix mise surement beaucoup sur Terminator Zero, qui s’est dévoilée en image et évidemment, donc, sur l’adaptation du jeu vidéo à succès de Riot Games. Après avoir publié une bande-annonce pour la saison 2 d’Arcane, la plateforme a révélé au public une première affiche pour la très attendue suite de la série.

C’est qui la boss ?

Arcane saison 2 : miroir miroir

Aperçue en premier sur le site de Fortiche, cette image a ensuite été dévoilée plus officiellement par Netflix sur ses réseaux. L’affiche fait beaucoup penser à une autre image, et c’est normal, car elle se place presque en réponse à l’une des affiches de la première saison (voir ci-dessous).

C’est elle, la boss

Pas le même genre d’expression

De ce que l’on en sait, cette deuxième saison s’annonce encore plus sombre que la première. Alors que l’on découvrait, dans les épisodes sortis en 2021, les origines de la folie de Jinx, qui s’éloignait de plus en plus de Vi, cette image semble appuyer cette descente aux enfers pour la relation entre les deux sœurs de cœur. La dynamique de pouvoir a bien changé et on a hâte de voir ce que donnera une Jinx encore plus en roue libre.

Pour retrouver Arcane et sa somptueuse direction artistique, il faudra attendre encore un peu. La série devrait en effet sortir en novembre 2024 sur le N rouge.