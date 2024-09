Alien : Earth – la série aura des aliens différents des films, mais promis, ce sera respectueux 

Après un très court teaser, la série Alien : Earth se dévoile un peu plus grâce à son créateur, Noah Hawley. Le showrunner a détaillé son approche des xénomorphes et de leur design.

Annoncée depuis 2019 (dans la foulée du rachat de la 20th Century Fox par Disney), la première série dans l’univers d’Alien sait se faire attendre. Malgré un premier teaser court mais alléchant, on sait encore bien peu de choses sur la création de Noah Hawley (Fargo, Legion), si ce n’est que cette première incursion du xénomorphe sur petit écran se déroulera sur Terre (enfin), et que le récit prendra place avant les événements du premier film de Ridley Scott, effaçant au passage de sa chronologie Prometheus et Alien : Covenant.

Attendue pour 2025, Alien : Earth sera à n’en pas douter l’un des événements sériels de l’année, et le prochain gros morceau de la chaîne FX, qui vient de sortir triomphante des Emmy Awards, où la série Shōgun est repartie avec 18 prix (sans parler de son autre carte majeure, The Bear). Justement, Noah Hawley a profité de sa présence aux Emmys pour en dire un peu plus sur sa série, et notamment sur sa manière de faire joujou avec la créature iconique designée par H.R. Giger.

« Quand on arrive en viiille »

Un Alien croisé caniche ?

C’est au micro de Deadline que le showrunner a exprimé son envie de ne pas se reposer sur les lauriers de la franchise, autant en ce qui concerne son concept longtemps fantasmé (l’arrivée dévastatrice du xénomorphe sur notre chère planète bleue) que le design du monstre :

“Ça glace le sang d’imaginer [le xénomorphe] évoluer parmi nous. Je ne peux pas vous dire dans quelles circonstances vous le verrez [auprès d’humains], mais vous allez le voir — et vous aurez envie de fermer votre porte à clé ce soir-là. Ce qui était vraiment amusant pour moi, c’était d’être dévoué à la créature, d’apporter mes propres idées sur son design mais sans toucher à sa silhouette, parce qu’elle est sacro-sainte. Mais on sait que certains de ses éléments, selon son hôte, peuvent changer sa forme définitive. J’ai voulu jouer avec ça pour le rendre aussi effrayant que possible”.

« Des bonbons ou la mort ? »

L’idée s’annonce excitante, surtout depuis qu’Alien s’amuse de la monstruosité de ses croisements génétiques, que ce soit avec le Newborn d’Alien 4 ou le Offspring d’Alien : Romulus. Dans Alien 3, le fait que le xénomorphe émergeait d’un chien (ou d’une vache dans l’Assembly Cut) justifiait sa posture de quadrupède et son comportement plus animal.

Étant donné que la série prendra place quelques décennies avant Le Huitième passager, elle devrait avoir le champ libre pour (ré)inventer les possibilités d’évolution et de reproduction de la créature. Noah Hawley a par ailleurs promis qu’il explorera en profondeur l’aspect “corporatiste” de l’univers, toujours au travers de la fameuse Weyland-Yutani.

Est-ce à penser que la société machiavélique va découvrir “l’organisme parfait” dans cette série, avant d’en faire son obsession ? Peut-être, à moins qu’elle ne soit en possession du vaisseau qui servira d’élément perturbateur au récit en s’écrasant sur Terre. Tant de questions qui rendent impatients de découvrir la production FX, qui sera sans doute disponible sur Disney+ en France. Aucune date de sortie précise n’a encore été donnée à Alien : Earth, si ce n’est l’année 2025.