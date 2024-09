Victoire historique pour Disney : la série Shōgun remporte 18 prix mérités aux Emmy

C’est un triomphe pour l’excellente série Shōgun diffusée sur Disney+ : elle est entrée dans l’histoire en raflant pas moins de 18 Emmy Awards.

Nouvelle adaptation du roman éponyme de James Clavell, Shōgun est une plongée dans les guerres intestines qui déchiraient le Japon du XVIIIème siècle. Créée par Rachel Kondo et Justin Marks, la série était d’autant plus attendue qu’elle partait avec le pari de vouloir faire oublier l’adaptation du roman en mini-série datant des années 80, qui, malgré les présences de Toshirō Mifune et Richard Chamberlain, était engoncée dans des rapports étranges entre le point de vue américain et l’histoire du Japon.



La nouvelle mini-série portée par Hiroyuki Sanada (acteur principal et producteur) a tiré un trait sur cette ancienne version. Les réalisateurs de la série étaient tellement sûrs de leur coup qu’ils avait même déclaré que Shōgun était « mieux que Game of Thrones« . Et ils ont eu raison puisqu’elle a réussi à conquérir le public et la critique.

Avec une grande partie des dialogues tournée en langue japonaise, Shōgun a effectivement été un immense succès. Succès de nouveau confirmé suite à la cérémonie des Emmy Awards, où Shōgun a remporté 18 récompenses, entrant ainsi dans l’histoire.

Un charisme hallucinant

Total War : Shōgun

Avant même le début du tsunami Shōgun au sein des Emmy Awards, on s’attendait à ce que la série de Rachel Kondo et Justin Marks remporte quelques prix, puisqu’avec pas moins de 25 nominations au total, il aurait fallu jouer d’une sacrée malchance pour repartir les mains vides.

Ce fut tout le contraire, car la série a ramené 18 récompenses, dont les très convoités prix de la meilleure série dramatique, du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Elle devient ainsi la première série non anglophone à recevoir le prix de la meilleure série dramatique (Squid Game avait été nommée en 2022, mais avait perdu face à Succession). Hiroyuki Sanada et Anna Sawai sont de leur côté les premiers acteurs japonais à être couronnés.

Meilleure série dramatique

Meilleure réalisation

Meilleure actrice principale (Anna Sawai)

Meilleur acteur principal (Hiroyuki Sanada)

Meilleur acteur invité dans un drame (Néstor Carbonell)

Meilleur mixage sonore

Meilleur montage sonore

Meilleur montage image

Meilleure photographie

Meilleurs costumes d’époque

Meilleur générique

Meilleurs décors

Meilleurs maquillage/prothèses

Meilleures cascades

Meilleur casting pour un drame

Meilleurs effets visuels

Meilleurs maquillages d’époque/fantastique

Meilleures coiffures d’époque/fantastique

La concurrence à terre

Shōgun ENTRE DANS L’HISTOIRE

Dans son discours de remerciements sur le plateau des Emmy, Justin Marks a fait preuve d’humilité avec une pointe d’humour. Il a adressé quelques pensées à Disney et à FX, pour avoir lancé « un film d’époque japonais sous-titré très coûteux dont le point culminant tourne autour d’un concours de poésie« .

« Nous partageons ce prix avec nos extraordinaires acteurs et équipes du Japon et d’Amérique du Nord. Shōgun est une série sur la traduction, non pas sur ce qui est perdu, mais sur ce que l’on trouve lorsque l’on fait des réunions de sécurité en deux langues et que l’on apprend à ne pas marcher sur des tatamis avec ses chaussures. »

Lady Mariko (Anna Sawai)

THE BEAR, MON PETIT RENNE ET JODIE FOSTER

Les autres grands gagnants des Emmy ont été The Bear, qui a remporté 11 récompenses, dont les prix de la meilleure réalisation d’une série comique pour Christopher Storer, du meilleur acteur dans une comédie pour Jeremy Allen White, et meilleur second rôle dans une comédie pour Ebon Moss-Bachrach. On notera aussi que The Bear n’a pas pu faire un carton plein, puisque la série Hacks a remporté le prix de la meilleure comédie.

Du côté du drame, on saluera le fait que la brillante Elizabeth Debicki a reçu la récompense du meilleur second rôle féminin, grâce à son prestation dans le rôle de la princesse Lady Di dans la dernière saison de The Crown. Jodie Foster a de son côté été sacrée pour la saison 4 de True Detective.

Le phénomène Netflix Mon petit renne a reçu les prix de la meilleure mini-série, meilleur acteur pour Richard Gadd, meilleur second rôle féminin pour Jessica Gunning, et meilleur scénario.

Les récits prenant place dans le Japon féodal sont décidément en odeur de sainteté, car la merveilleuse série Blue Eye Samurai est repartie avec le prix de la meilleure série d’animation. Shogun est disponible sur le service de streaming Disney+.