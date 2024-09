Alien : Earth – premier teaser pour la série qui amène l’apocalypse sur Terre (enfin)

Alors que le film Alien : Romulus rencontre un joli succès en salles, la série Alien : Earth se dévoile avec un premier teaser, tout petit mais amusant.

En 2019, Disney rachetait le studio 20th Century Fox, récupérant ainsi un paquet de franchises à succès comme Avatar, La Planète des singes, Die Hard, plusieurs personnages Marvel… et Alien. A priori, les xénomorphes n’ont pas vraiment leur place chez Mickey, mais Alien : Romulus a semble t-il prouvé le contraire.



Distribué par 20th Century Studios (le nouveau nom de ce qui reste de la Fox), Alien : Romulus avait la lourde tâche de passer après Prometheus et surtout Alien : Covenant, qui a été une grosse déception au box-office. Mission accomplie pour Disney puisque ce septième épisode de la saga culte est un succès en salles (plus de 285 millions, pour un budget de 80 millions), et a ravivé la flamme pour une grande partie des fans.

Mais ce n’est que le début de l’ère Mickey des aliens. Après le film, la franchise s’exporte sur le petit écran pour la première fois avec une série. Intitulée Alien : Earth, elle arrivera en 2025, et un premier teaser (très court) prépare le terrain.

LA SÉRIE : une première dans la saga ALIEN

Alien : Earth marque quelques nouveautés dans la saga. C’est la première fois qu’Alien a droit à une série, et c’est la première fois que l’histoire se déroulera réellement sur Terre (oui, on met de côté Alien vs. Predator et sa suite, vous savez pourquoi). Alien 3 avait failli sauter le pas avec des versions finalement abandonnées, Alien, la résurrection l’a fait dans sa fin alternative, ce n’était donc qu’une question de temps.



En revanche, Alien : Earth ne va pas s’aventurer très loin dans la mythologie puisque la série prend place quelques décennies avant le premier film Alien. Soit juste à côté d’Alien : Romulus qui se déroule en 2142, vingt ans après Alien, le huitième passager.

Le premier teaser (qui avait été projeté dans les salles américaines avec Romulus) ne montre à peu près rien, mais annonce que la machine marketing va bientôt être sérieusement lancée. Avec la promesse d’un beau cauchemar sur Terre, territoire resté relativement abstrait dans la mythologie.

Est-ce que tous ces gens vont se croiser ?

DE QUOI PARLE ALIEN : EARTH ?

S’il y a bien une raison d’attendre Alien : Earth avec curiosité, c’est la présence de Noah Hawley à la tête du projet. C’est lui qui avait surpris tout le monde avec la version télévisée de Fargo, transformant une idée a priori ridicule en série passionnante. C’est lui également qui avait offert l’une des meilleures séries liées à Marvel avec Legion, une pépite hors du commun.

Après s’être cassé les dents avec son premier film, Lucy in the Sky avec Natalie Portman, qui a été une expérience douloureuse à tous les niveaux (production compliquée et bide retentissant au box-office), le voilà donc de retour sur le petit écran où il a été propulsé.

Un petit grain de folie comme dans Legion ?

Alien : Earth tourne autour du crash d’un mystérieux vaisseau sur Terre, et d’un groupe de soldats qui va être confronté à une menace immense (le suspense est immense).

Les personnages principaux d’Alien : Earth sont :

Wendy (Sydney Chandler) : une androïde qui a le corps d’une adulte, mais la conscience d’une enfant

CJ (Alex Lawther) : un soldat

Kirsh (Timothy Olyphant) : le mentor de Wendy

Dame Silvia (Essie Davis)

Slightly (Adarsh Gourav)

Boy Kavalier (Samuel Blenkin) : un PDG qui sera sûrement méchant

Une patronne de Weyland-Yutani (Sandra Yi Sencindiver), qui sera sûrement pas gentille

Sydney Chandler dans Pistol

Noah Hawley a déjà prévenu que la série ferait dans le rétrofuturisme (comme Alien : Romulus), et qu’il comptait ignorer les prequels Prometheus et Alien : Covenant par rapport aux origines des xénomorphes.

Pas encore de date de diffusion pour la série Alien : Earth, qui arrivera en 2025 aux États-Unis sur la chaîne FX/Hulu. Et en France, ce sera normalement sur Disney Plus.