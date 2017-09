La série Tremors en dit plus sur son casting et son synopsis

Youpi ! Voilà, c'est tout, pas besoin d'en dire plus, Youpi ! Parce que Kevin Bacon. Parce que Tremors. Faut vraiment vous faire un dessin ?

Bon alors, pour ceux qui auraient découvert notre site cet été suite à notre couverture discrète mais non exceptionnelle de Ca (qui sort demain on vous le rappelle), chez EcranLarge, on adore Tremors. Parce que c'est drôle, parce que c'est palpitant, parce que ça sent les bouseux et la poussière et que nous, le fin fond des USA, on aime ça. Et nous ne sommes pas les seuls puisque la franchise est en train de faire un comeback impressionnant depuis deux ans puisque outre un sixième film actuellement en tournage, une nouvelle série télé est en chantier.

Et c'est là que se situe l'événement puisque Kevin Bacon, héros du premier film, sera de retour et qu'il s'est montré très impliqué dans le projet depuis ses débuts, impatient de retrouver son personnage de Val. Aux dernières nouvelles, la série devrait être diffusée par la chaine SyFy et réalisée par Vincenzo Natali (Cube, excusez du peu). Mais il faut bien reconnaitre qu'au-delà de ça, on ne savait pas trop ce qui nous attendait et surtout comment la série allait se positionner dans cet univers finalement assez riche.

On peut donc remercier le site Deadline de nous fournir quelques précieuses informations puisque nous connaissons à présent une partie du casting. Nous pourrons donc retrouver Megan Ketch (vue dans American Gothic) qui sera Mindy Sterngood, une jeune doctoresse charismatique qui fera du gringue à Val depuis qu'il l'a sauvée d'un Graboïd quand elle avait 9 ans. Mais elle semble cacher un terrible secret.

Shiloh Fernandez

Shiloh Fernandez (le remake d'Evil Dead) sera quant à lui Nico Garza, qui s'ennuie ferme dans la petite ville de Perfection, s'occupant de la société d'Earl et nous voulant pas finir ces jours ni dans la ville, ni comme Val. Enfin, Emily Tremaine (Vinyl) interprètera Emily McKee, la fille de Val, promise à un bel avenir, fraichement diplômée et qui s'arrête à Perfection pour voir son père dans l'espoir qu'il ait enfin changé. Elle ne rencontrera que la déception.

La série devrait donc se situer 25 ans après Tremors lorsqu'une nouvelle génération de Graboïds fait son apparition. En l'absence d'Earl et de Burt Gummer, il ne reste à la ville de Perfection que Val McKee pour la sauver. Mais il faudrait pour cela d'abord qu'il se sauve de lui-même, rongé qu'il est par l'alcool.

Bref, tout ça sent très bon et on espère que cette série dépassera le stade du simple pilote et qu'on la verra très bientôt.