Rick et Morty annoncent leur saison 3 avec un cadavre exquis au LSD

En seulement deux saisons, Rick and Morty s’est hissé au rang de série d’animation culte. Et la troisième saison suit exactement la même voie.

Dan Harmon a rencontré le public à l’occasion de Comunity, sitcom complètement folle où un groupe de loseurs forcés de suivre les cours au rabais d’une université publique américaine passaient littéralement la pop culture occidentale au lance-flamme. Demeurée une référence de l’humour référentiel, absurde et parfaitement rythmé, l’œuvre continue encore de fasciner après son annulation, qui fut l’occasion de maints rebondissement au cours d’une fabrication totalement rocambolesque.

Depuis, Dan Harmon n’a pas pris de vacances et enchaîné aux côtés de Justin Roiland sur une véritable bombe, diffusée chez Adult Swim. Le créateur y semble totalement libre à en croire le tempo débridé des épisodes, leur goût immodéré pour l’humour poil à gratter, la provocation et les bonnes grosses vannes politiquement incorrectes.

Le 30 juillet, les aventures du duo, qui n’est pas sans rappeler les Doc et Marty de Retour vers le Futur, reprendront de plus belle, et célèbrent cette annonce avec une bande-annonce conceptielle totalement barrée.

On y cause drogue dures, hommages à des dizaines de films, visions hallucinogènes, scatologie des familles, mélange de techniques d’animation et de prises de vues réelles, ainsi qu’un goût pour la dinguerie tout droit sortie de Bill Plympton. Vivement !