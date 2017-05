La série Scream Queens est annulée après sa catastrophique saison 2

C'est bête tout de même, ça partait d'une super intention. Mais voilà, Ryan Murphy a fait son Ryan Murphy et il a tout salopé. Pas cool.

Comme chaque année à la même période, les chaines sont en mode "coupes franches" pour décider de quelles séries elles vont se délester et le palmarès de cette année risque d'être sacrément chargée une fois de plus. Un jeu de massacre auquel il faut maintenant ajouter la série Scream Queen. Après une première saison hystérique mais intéressante, Ryan Murphy avait obtenu le droit de faire une saison supplémentaire et on se demandait ce qu'il allait bien pouvoir nous sortir de son chapeau.

Et bien, imaginez la première saison mais avec tout le fun en moins, une hystérie collective over 9.000, des scénaristes en mode "balek", un casting qui cachetonne et vous aurez une idée plutôt juste de la chose. C'est bien simple, on avait décidé de chroniquer la saison et puis on en a regardé les deux premiers épisodes avant de nous rendre compte que nous étions des êtres mortels et que ce temps passé à nous griller les neurones inutilement ne nous serait jamais rendu.

Nous sommes donc quelque part plutôt content d'apprendre que la Fox n'a donc pas renouvelé la série pour une saison 3, à cause évidemment de son gros défaut d'orientation qui ne lui a jamais permis de trouver son public. Quand on apprend ensuite que le dernier épisode n'a réuni que 1,38 millions de téléspectateurs et qu'en plus il s'est payé une note de 0.5, on comprend sans problème que la chaine ait décidé d'arrêter les frais.

Et pour une fois on la soutient dans sa décision. Bon débarras.