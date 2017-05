The Gifted : la série sur de jeunes X-Men s'offre un trailer dramatique

Série sur des adolescents mais porté par un ton résolument adulte, le nouvelle série de Bryan Singer fait saliver bien des fans...

Au milieu des news concernant l’actu X-Men, celle qui titille notre impatience est la série prévue par la FOX : The Gifted. Première et principale raison de notre excitation : Bryan Singer sera aux commandes du pilote.

Une série prometteuse centrée un frère et une soeur dotés de pouvoirs. Ce show, aux faux airs de Carrie, rappelle bien sûr le premier X-Men de Singer, qui mettait en avant la jeune Malicia, elle-même en proie au mal-être adolescent, et obligée de fuir pour cacher sa vraie nature. On peut donc s'attendre à un retour aux sources pour le réalisateur de Usual Suspect qui pourra à nouveau dessiner le portrait de personnages attachants, fragiles et déchirés par leur humanité.

La première bande-annonce deThe Gifted promet une ambiance davantage orientée vers le drame que l'action pure. Très loin donc du dernier opus du réalisateur dans l'univers des mutants : le semi-décevant X-Men : Apocalypse.

Originalité du show créé par Matt Nix (Burn Notice) : pour une fois, les parents seront grandement impliqués dans cette aventure. Autrefois vus comme des victimes collatérales, voir marqués par l’incompréhension face à la différence de leurs enfants (voir les premiers X-Men de Singer), les parents seront cette fois membres à part entière de l'histoire. Interprétés par Stephen Moyer (True Blood) et Amy Acker (Angel, Dollhouse), ils verront leurs enfants traqué par les membres du gouvernement, et seront forcés de rejoindre le monde clandestin des mutants auprès d'une organisation secrète qui les protège.

Verra-t-on les Xavier, Magneto ou d'autres personnages iconiques dans la série ? Réponse dans quelques mois. Avec un espoir : que The Gifted se révèle aussi intéressante et étonnante que Legion, la série FX centrée sur le fils de Charles.