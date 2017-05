Kevin Bacon nous promet que la nouvelle série Tremors arrivera bel et bien.

Aaah Tremors... Quel bonheur que cette franchise. En plus là voilà qui renait quelque peu de ses cendres ces dernières années et du Graboïd, vous allez en bouffer.

Si Tremors 5 avait été une excellente surprise, on n'avait pas envie de rester là-dessus. On en voulait plus. Et il faut croire que les dieux des recettes d'exploitations digitale et DVD nous ont entendu puisque le film a suffi pour remettre la saga à la mode et à lui créer un avenir. Ou plutôt des avenirs. En effet, si le sixième film de la série est actuellement en tournage avec Michael Gross toujours en star, il faut aussi désormais compter avec une nouvelle série télé.

Annoncée il y a maintenant un an et demi, la nouvelle série Tremors est un gros évènement à elle toute seule puisqu'elle verrait le retour du grand Kevin Bacon, Val dans l'original, qui n'était pas apparu dans les suites et dont on se demandait bien ce qu'il était devenu depuis tout ce temps. Depuis fin 2015, les nouvelles n'étaient pas fréquentes mais Bacon, très investi dans le projet, avait néanmoins annoncé que la série pourrait être diffusée sur Amazon et qu'elle avait de grandes chances de se faire.

Après quasiment un an sans donner de signe de vie, voici que Kevin Bacon a lâché un peu de gras puisqu'au cours d'un Q&A sur Reddit à l'occasion de la diffusion de sa série I love Dick, les internautes lui ont évidemment demandé où en étaient ses retrouvailles avec les Graboïds. Ce à quoi il a répondu par un simple, court mais efficace : "Nous y travaillons !"

Il faudra par contre s'armer de patience puisque la série n'a pour le moment pas de date de diffusion officielle, ni même de tournage d'ailleurs, mais comme la vie est décidément bien faite, on retrouvera Tremors 6 dès le 30 janvier 2018 en Blu-Ray, DVD et VOD, histoire de patienter. Avouez que c'est quand même la classe. Enfin, si vous habitez aux USA. Parce que pour la France, il va encore falloir attendre...