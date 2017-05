Preacher : quatre nouvelles affiches bien vulgaires comme il faut !

Preacher, c'est fun, c'est cool et ça se prend comme un bon shoot de téquila dans un bar miteux de l'Amérique profonde...

Preacher avait été la bonne surprise de l’année écoulée en nous proposant un savoureux cocktail de religion iconoclaste, politiquement incorrect et de surnaturel comme il faut. Porté par une galerie de personnages haut-en-couleurs aussi barrés qu’attachants, la série d’AMC créée par Seth Rogen, Evan Goldberg et Sam Catlin avait plutôt réussi sa transposition sur le petit écran.

Adaptée de la bande dessinée culte du même nom de Garth Ennis, les puristes regretteront bien évidemment le propos aseptisé par rapport à son portage télévisuelle, mais bon que voulez-vous, on ne peut pas tout montrer à la télé, il y a trop de gens qui regardent comme dirait l’autre.

Si la série n’est pas exempt de défauts (manque parfois de rythme, quelques longueurs), le show possède le charme et recèle assez de potentiel pour avoir son lot d’aficionados. C’est donc avec une impatience assez palpable qu’on attend la suite des aventures du révérend le moins catholique du monde, de la sexy et forte tête tueuse à gage et du vampire nonchalant et désabusé. Le teaser nous avait bien mis dans l'ambiance en nous promettant une saison 2, le 19 juin, qui allait bien sentir la poudre, le sable et le sang (et le fun !)





En attendant AMC nous dévoile quatre nouvelles affiches avec Domnic Cooper, Ruth Negga (nommée entre temps aux Oscars pour Loving) et Joseph Gilgun, qui ne lésinent pas sur le caractère irréverencieux de la série, laquelle sera de retour aux USA le 25 juin.