Le retour d'Entretien avec un Vampire en série télé se confirme bel et bien

Fin 2016, nous vous faisions part d'une grande nouvelle, le retour d'Entretien avec un Vampire. Mais en série télé. Et, pour une fois, on n'avait pas trop envie de se plaindre.

Tout simplement parce que le projet, qui en d'autres circonstances aurait fait grincer pas mal de dents, avait été impulsé par l'auteure des livres elle-même, Anne Rice, ainsi que son fils, Christopher. L'ambition première de la future série était de raconter la vie du célèbre Lestat, dans un ordre chronologique pour arriver à ses aventures à notre époque. Une idée qu'elle est bonne comme on dit dans les milieux autorisés mais qui ne donnait plus trop de nouvelles depuis quelques mois.

Et bien figurez-vous que si on en reparle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du neuf. En effet, le site Coming-Soon vient de nous apprendre que Paramount TV et la production Anonymous Content venaient de signer avec la famille Rice pour adapter 11 livres en série. C'est Christopher, lui-même romancier, qui se chargera de l'adaptation, tandis que sa mère veillera sur le projet en tant que productrice exécutive. Et, comme elle vient de le déclarer, cette perspective a l'air de sacrément l'emballer :

"Je suis enthousiaste au-delà des mots à l'idée de travailler avec Paramount TV et Anonymous Content - connu pour des séries aussi extraordinaires que Quarry, True Detective et The Knick. Nous vivons un âge d'or unique à la télévision et je ne pouvais pas rêver d'avoir une équipe plus passionnée et motivée pour donner vie à mon héros adoré, Lestat. C'est un rêve qui se réalise pour Christopher et moi et pour tous les fans qui ont réclamé ses aventures sur ce média depuis des années."

Un enthousiasme débordant donc, qui semble également partagé par Amy Powell, la présidente de Paramount TV :

"Il est indéniable qu'Anne Rice a créé un paradygme contre lequel toutes les histoires de vampires se comparent. Le monde riche et vaste qu'elle a créé avec ses Chroniques des Vampires reste sans égal et est tout à fait adapté pour captiver un public. La saga est pleine de personnages forts, dirigés par Lestat, incontestablement l'un des meilleurs personnages de fiction et nous sommes très heureux de collaborer avec elle, Christopher et Anonymous Content pour vous offrir une série épique."

La promesse est belle, l'attente est bien là, mais il faudra par contre s'armer de patience puisque la série n'a pour le moment ni casting, ni date de tournage et encore moins de date de diffusion. Mais on espère que ça ne va pas trop trainer parce que, contrairement à Lestat, nous, on n'a pas l'éternité devant nous.