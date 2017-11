Suite au scandale, Kevin Spacey est renvoyé de House of Cards

Tout peut s'écrouler en très peu de temps, c'est impressionnant. Demandez à Kevin Spacey, il en sait quelque chose...

Il ne se sera écoulé qu'une semaine depuis les accusations d'Anthony Rapp à l'encontre de Kevin Spacey, les excuses de ce dernier et son coming-out défensif pour que la carrière du comédien soit plus ou moins détruite. En effet, suite à ces accusations et ces "excuses", Netflix n'a pas perdu une seconde, décidant qu'il ne voulait pas de ça chez lui et a confirmé dans la foulée que la saison 6 d'House of Cards serait bien la dernière de la série.

Sauf que ce n'était pas suffisant apparemment et à mesure que les langues se déliaient sur les agissements de Spacey Netflix et le producteur Media Rights Company en mettant en pause le tournage de la série et en envisageant différents spin-offs pour continuer le programme sans avoir à y inclure Kevin Spacey. Une série d'annonces qui trouvent leur conclusion aujourd'hui avec une décision finale percutante mais pourtant attendu : le renvoi pur et simple du comédien.

Un communiqué de la chaine est en effet tombé dans la nuit, précisant que Kevin Spacey ne faisait plus partie du show et que le groupe ne voulait plus aucun contact avec lui d'aucune sorte :

"Netflix ne sera plus impliqué avec une quelconque production House of Cards qui incluerait Kevin Spacey. Nous continuerons à travailler avec MRC durant ce hiatus pour déterminer ce que nous allons faire ensemble concernant la série. Nous avons également décidé de ne pas diffuser le film Gore, qui est en post-production, produit et interprété par Kevin Spacey."

Donc voilà, les choses sont claires, Kevin Spacey n'existe plus pour Netflix. Mais quel impact sera aura-t-il sur l'ultime saison d'House of Cards ? Si l'on en croit le site Yahoo, les producteurs étudieraient actuellement la possibilité de tuer Frank Underwood très tôt dans la saison pour ensuite continuer avec sa femme Claire. Quant au reste, aux éventuels spin-offs, il va falloir patienter encore un peu pour en savoir davantage mais, ce qui est sûr, c'est que Netflix vient de passer un gigantesque coup de balai sur une bonne partie de son histoire.