Iron Fist prêtera main forte à Luke Cage pour sa saison 2

Si le divorce semble inévitable entre Disney et Netflix, leurs productions Marvel restent, elles, toujours d'actualité, même si on se demande bien ce que ça va donner après la douche froide Defenders.

Oui, parce que cela ne sert à rien de le cacher, il ne faut pas se voiler la face, Defenders a été une grosse déception pour pas mal de monde et que peut-être la preuve des limites du système Marvel sur Netflix. Bien entendu Punisher arrivera bientôt et on espère tous qu'il va nous venger mais les héros devraient bientôt retrouver leurs séries respectives pour regagner un peu de leur brio.

Encore que, ce n'est pas sûr, puisque nous apprenons via Entertainment Weekly qu'Iron Fist sera bien présent en renfort dans la saison 2 de Luke Cage, actuellement en tournage, bien que l'on ignore encore s'il s'agit d'une simple apparition clin-d'oeil ou d'un vrai rôle dans l'intrigue sur plusieurs épisodes.

Quand on pense qu'il s'agit là probablment des deux séries les plus faibles de l'univers Marvel sur Netflix, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée de les faire apparaitre ensemble dans le même show, afin de leur donner une nouvelle dynamique en mode buddy-movie. En plus, ce qui nous en a été montré dans les Defenders nous a prouvé qu'ils fonctionnaient mieux ensemble que chacun de leur côté. Donc on croise les doigts pour que Disney et Netflix, malgré leurs divergences d'opinions récentes, ne fassent pas n'importe quoi. Ne serait-ce que pour un minimum de respect vis-à-vis de leur public qui les soutient depuis Daredevil.