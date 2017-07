Game of Thrones : Sansa, Jon Snow, Daenerys... on pronostique qui va mourir dans la saison 7

On sait que dans Game of Thrones, personne n’est à priori protégé. Et à quelques jours de la reprise, on n'a jamais été aussi proche de connaître leur destin. Qui survivra à cette septième saison ? Qui verra ses espoirs de grimper sur le trône lui échapper ? On fait le point sur les personnages principaux de la série phare de HBO. Attention spoilers !

ILS SEMBLENT CONDAMNÉS

CERSEI LANNISTER

On l’appelle déjà la Mad Queen. Elle n’a plus aucun allié, tout le monde veut sa peau. Jaime Lannister pourrait lui aussi tourner le dos même si les nombreuses bandes-annonces supposent le contraire. N’oublions pas, en revanche, que la sinistre prophétie annonçant sa mort après celle de sa progéniture peut désormais se réaliser.

Prête à se battre, elle est encerclée "à l'est, à l'ouest, au sud et au nord" par ses ennemis comme elle le dit dans un des trailers. Ça ne sent donc pas très bon pour Cersei.

Avec le final de la saison 6, Cersei a confirmé qu'elle était prête à tout pour le trône

JAIME LANNISTER

En tant que Lannister, Jaime est naturellement menacé. Sa famille est affaiblie, on se retourne contre lui, et il s’agit de la logique interne de Game of Thrones. Après la chute des Stark, la montée en puissance des Lannister, c’est désormais le contraire qui arrive. A la fin de la saison 6, on pouvait cependant imaginer que Jaime se retournerait contre sa sœur, choisir de ne pas l’accompagner dans sa chute, voire la précipiter.

Mais la dernière bande-annonce nous laisse imaginer un Jaime prêt à tout pour soutenir sa soeur. On le voit à la tête de l'armée des Lannister lors du combat face à celle des Targaryen. Donnera-t-il sa vie pour sauver sa terrible jumelle ?

Jaime Lannister : soutien infaillible de Cersei ou futur "double-régicide" ?

MELISANDRE

Son sort est pour ainsi dire réglé. Éjectée de Winterfell un peu n’importe comment par les scénaristes, la Sorcière erre dans le Nord, sans but. Or, elle fait partie des victimes désignées par Arya, qui vadrouille justement dans le coin. Sa mort pourrait permettre aux showrunners d’entamer la saison 7 de Game of Thrones par une mort spectaculaire.



Cependant, elle ne semble pas tout de suite programmée. Dans un trailer, on l'aperçoit à Dragonstone, observant Daenerys et Jon Snow ? Des alliés de choix pourrait-on dire.

Peu de nouvelles, bonne nouvelle pour Melisandre ?

OLENNA TYRELL

Techniquement, l’alliance entre la grand-mère des défunts Margaery et Loras devrait survivre quelques temps grâce à son alliance avec Ellaria et Daenerys. Mais comme il s’agit d’un personnage très secondaire, au background peu ou pas traité par le show, et que ce dernier touche à sa fin, elle a toutes les raisons du monde de faire partie des premiers conjurés à y passer.

Un de ses alliés, une Cersei désireuse de finir le travail… Les candidats au meurtre ne manquent pas.

Après la mort de Margaery, la vieille Tyrell doit rebattre ses cartes

ILS SONT MAL BARRÉS

ELLARIA SAND

Sa colère et son partenariat avec Daenerys lui permettent d’espérer survivre quelques épisodes. Mais en tout état de cause, elle ne figure pas parmi les personnages promis à la domination de Westeros (qu’elle n’ambitionne d’ailleurs pas) et par conséquent, elle pourrait être balayée dans les batailles à venir.

Sans compter que Cersei, manifestement en plein délire vengeur, pourrait bien prendre les devants et la zigouiller la première. Son temps est donc compté et elle a l'air d'en profiter un maximum avant sa dernière heure. Dans le trailer, on la voit en plein ébat avec Yara Greyjoy. A moins que ce ne soit un nouveau baiser empoisonné.

Un idylle lesbien ou un nouveau baiser empoisonné ?

PETYR BAELISH ALIAS LITTLEFINGER

Il a beau être assez manipulateur, retors et intelligent pour survivre encore un moment, si comme le dernier épisode le laisse entendre, Baelish devient un des principaux antagonistes de la saison 7, il ne pourra ultimement résister à Jon Snow, qui demeure le cœur du récit. Dans les multiples bandes-annonces, on le voit d'ailleurs se faire maitriser par le Roi du Nord.

Alors qu'il essaye de manipuler Sansa Stark dans le dernier teasing, la belle rousse tombera-t-elle dans son piège ? Ou payera-t-il ses multiples trahisons envers les Stark de sa vie ?

A trop jouer avec le feu, Baelish pourrait bien finir par se brûler !

ILS SONT INTOUCHABLES

SANSA STARK

Après la saison 6, deux éléments jouaient en sa défaveur. Premièrement, elle pouvait encore être manipulée par Littlefinger, qui sera prêt à tout pour se débarrasser de Snow, intronisé Roi du Nord. Et utiliser les dissensions manifestes entre Sansa et son demi-frère semble une évidence. Dans ce cas, la nouvelle femme forte de Winterfell risquait fort de trépasser.

Mais ça, c'était avant la dernière bande-annonce où la jeune Stark est au coeur des enjeux de cette nouvelle saison. De plus, la bourde de Sophie Turner lors d'une interview il y a quelques mois nous laisse imaginer que le sort de Sansa n'est pas encore scellée. En tout cas, pas pour cette saison 7.

Sansa choisira-t-elle son frère ou Littlefinger ?

DAENERYS TARGARYEN

Inutile de tergiverser, la Reine la plus neuneu de l’histoire de la Dragonnerie est depuis le premier épisode de la série détentrice d’une carte d’immunité à usages multiples, qui lui autorise de commettre toutes les erreurs possibles et imaginables sans jamais en connaître les conséquences. A moins qu’elle ne succombe à un vilain clamydia refilé par un Jon Snow pas super regardant sur l’hygiène, on ne voit pas ce qu’il peut lui arriver.

Daenerys devrait retrouver Dragonstone dès le season premiere

ARYA STARK

Elle a beau ne pas être assurée d’arriver jusqu’à la fin de la série, il lui reste encore bien trop de monde à zigouiller pour disparaître trop rapidement. Enfin, on se dit que les scénaristes n’auraient pas osé nous faire languir pendant deux saisons d’une formation gentiment ennuyeuse pour flinguer le personnage après une recette de tarte à la viande. Quand même.

Arya a soif de vengeance et on a hâte de voir ça

JON SNOW

Ce croisement de lycéen et d’épagneul est virtuellement invincible. Et même quand le récit s’aventure à le tuer, c’est pour le mieux le ressusciter. Autant dire que le pépère a gagné une carte je passe mon tour au petit jeu de la mort et du hasard.

C’est bien simple, on ne ramène pas un personnage (dont on vient de faire l’héritier d’une dynastie légendaire) pour le massacrer. Ça n’a aucun sens. Qu'il soit poursuivi, encerclé ou en duel avec des marcheurs blancs, il s'en sort toujours. Jon Snow sera donc présent jusqu’à la fin.

Pléonasme : répétition de termes ayant le même sens Ex : "Jon Snow est intouchable"

TYRION LANNISTER

Si Tyrion est encore là, c’est pour pouvoir faire rendre gorge à sa sœur, responsable d’une grande partie de ses malheurs, enterrer l’héritage de sa famille et assister Daenerys dans son ascension.

Autant de mécaniques et de buts qui sont très loin d’être arrivés à leur conclusion et sont indispensables à l’évolution du récit. Tyrion est donc là pour un bon bout de temps.

Tyrion est trop bien entouré pour être inquiété

LA MONTAGNE

Lui aussi a peu de chances de rester dans les parages jusqu’à la conclusion de la saison 8. Mais on se dit qu’il va falloir un bon bout de temps pour que ce personnage fraîchement ressuscité soit incorporé dans l’intrigue principale.

Qu’il soit là pour affronter Brienne ou faire de la tourte au jus avec La Montagne version zombie, Gregor Clegane devrait servir de diversion aux scénaristes pendant encore un paquet d’épisodes.

On devrait encore patienter une saison avant d'avoir droit au Cleaganbowl