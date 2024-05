Tomb Raider : 10 actrices parfaites pour incarner la nouvelle Lara Croft dans la série

Tomb Raider va revenir avec une série chez Amazon. Mais qui pourrait incarner Lara Croft après Angelina Jolie et Alicia Vikander ?

Dans les années 2000, il y a eu Angelina Jolie dans les films Lara Croft : Tomb Raider, *très* librement inspirés des jeux vidéo. En 2018, il y a eu Alicia Vikander dans le film Tomb Raider, directement adapté du jeu-reboot de 2013. Et puisque la suite a été annulée suite à des histoires de business (MGM a perdu les droits, rachetés par Embracer Group), Lara Croft va revenir avec un nouveau visage.

Alors que la série d’animation Tomb Raider : La légende de Lara Croft est attendue sur Netflix, c’est sur Amazon que l’archéologue va revenir en prise de vues réelles. Chapeautée par l’excellente Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), cette série live action est évidemment censée ouvrir les portes d’un univers partagé, avec également des films et des jeux.

Ce qui amène donc une grande question : qui pour incarner Lara Croft ? Ecran Large a dressé une liste de 10 candidates.



Retour sur toute la saga des jeux Tomb Raider en vidéo

Katy O’Brian

Âge : 35 ans

Nationalité : américaine

Type de Lara Croft : celle des premiers jeux

« Je fais ça pour le sport »



Si vous n’avez pas cligné des yeux, vous l’avez peut-être vue dans Ant-Man 3. Sinon, c’était dans The Mandalorian, Black Lightning ou encore Z Nation. Mais pas d’inquiétude : plus personne ne pourra oublier son visage après Love Lies Bleeding (en salles le 12 juin), le film d’amour et de muscles de Rose Glass avec Kristen Stewart.

Dans le rôle d’une bodybuildeuse amoureuse, Katy O’Brian est fantastique. Elle est là pour distribuer les baffes, gonfler les biceps, charmer par son sourire, hurler sa rage ou pleurer toutes les larmes de son corps, et elle est d’une justesse folle à chaque instant. Elle était née pour ce rôle, et son parcours atypique la rend encore plus fascinante : passionnée d’arts martiaux depuis son enfance, elle est devenue flic avant de se lancer dans le coaching sportif, puis la compétiton de bodybuilding.

Sachant que Katy O’Brian sera également dans Twisters et surtout dans Mission : Impossible 8, où on espère qu’elle viendra foutre quelques torgnoles à Tom Cruise, elle est désormais sur les radars. Et difficile de ne pas se dire qu’elle ferait une excellente Lara Croft, en embrassant à la fois l’aspect physique du rôle, mais aussi tout le charme irrévérencieux de l’héroïne dans les premiers jeux de la saga.

Amber Midthunder

Âge : 27 ans

Nationalité : Amérindienne

Type de Lara Croft : celle du reboot de 2013 (arc oblige)

« Pose ce précieux et mystérieux artefact au sol »

Si on avait un peu oublié qu’elle était dans Ice Road (une des 1500 série B avec Liam Neeson), Amber Midthunder a fait forte impression dans le film Prey, où elle incarne une jeune Commanche qui chasse du Predator pour protéger sa tribu et prouver qu’elle n’a rien à envier aux hommes. Un peu avant ça, elle était au casting de la série Legion, dans laquelle elle jouait un personnage charismatique, porté sur la bagarre et les cascades.

Forcément, maintenant qu’on l’a vue ramper, courir, patauger dans la boue, sauter dans le vide, grimper aux arbres et tirer à l’arc, le tout avec une rage et une détermination des plus convaincantes, on se plait à l’imaginer déterrer des artefacts comme la Lara Croft du reboot de 2013. Étant une pratiquante d’arts martiaux mixtes et de jiu-jitsu brésilien, elle pourrait incarner une aventurière encore plus combative, qui n’hésite pas à aller au corps-à-corps (mais mieux que dans Tomb Raider : L’Ange des ténèbres), et que les ennemis sous-estimeraient du fait de son petit gabarit.

Kaya Scodelario

Âge : 32 ans

Nationalité : britannique

Type de Lara Croft : la version Legend

Posh Spice

La Labyrinthe, Pirates des Caraïbes 5, Crawl, ou encore Resident Evil : Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City : Kaya Scodelario est habituée aux rôles physiques, où il faut courir, glisser, ramper, sauter, et vider quelques chargeurs. L’actrice révélée dans la série Skins et vue récemment dans The Gentlemen sur Netflix roule sa bosse à Hollywood depuis un petit moment, et a démontré qu’elle avait les compétences pour incarner une telle héroïne. Elle pourrait être un point d’équilibre entre la Lara Croft des débuts (l’aristo impertinente) et celle des reboots (plus fragile et athlétique).

Et en plus d’avoir incarné une autre héroîne culte de jeu vidéo avec Claire Redfield dans Resident Evil, elle a affronté des alligators (comme Lara Croft dans quantité d’épisodes) et cherché le Trident de Poséidon (comme dans le niveau Le Temple de Poseidon, dans Tomb Raider : La Révélation finale). Si c’est pas le destin ça.

Victoria Pedretti

Âge : 29 ans

Nationalité : américaine

Type de Lara Croft : celle torturée par le souvenir de ses parents (Legend ou Shadow)

La Lara Croft de l’épouvante

Après avoir été la caution émotion des deux saisons de The Haunting de Mike Flanagan, ainsi que le piquant renouveau de You en saisons 2 et 3, Victoria Pedretti s’est imposée comme l’une des révélations télévisuelles de ces dernières années. A tel point que l’engouement du public pour l’actrice et sa relative disparition des écrans depuis environ 2 ans semblent paradoxaux. Il faut battre le fer tant qu’il est chaud, et Victoria Pedretti mérite le rôle qui la propulsera enfin à hauteur de son talent.

Ce rôle pourrait être celui de Lara Croft, une héroïne certes plus solide et impassible que ses personnages habituels, mais qui irait comme un gant à l’actrice qui a déjà démontré toute l’étendue de son répertoire.

Tantôt jeune femme sensible et fragilisée dans The Haunting, tantôt dangereuse psychopathe dans You, Pedretti saurait sans aucun doute réunir le meilleur de ces deux mondes pour incarner une Lara Croft fière et combative, mais aussi humaine et incarnée. Avec une plastique dans les clous (manque plus que quelques bonnes séances de muscu), imaginer la comédienne dans le rôle de l’aventurière est aisé. Même sourcil levé et même sourire immense et malicieux, c’est le regard un peu triste de Pedretti qui pourrait, entre autres, apporter un petit quelque chose en plus à la personnalité d’une nouvelle Lara Croft.

Dafne Keen

Âge : 19 ans

Nationalité : britannique

Type de Lara Croft : celle du reboot, en mode survivor ++

Next of Keen

La carrière de Dafne Keen a débuté au coeur de la planète pop, puisqu’après un passage par la série BBC The Refugees, elle s’est fait connaître auprès du très grand public dans le rôle de Laura, a.k.a X23, dans Logan. Partager la vedette avec Hugh Jackman ne l’a pas empéchée de crever l’écran dans l’un des films de super-héros les plus appréciés de ces dernières années. Elle a ensuite enchainé avec un autre gros morceau de culture populaire : l’adaptation prestigieuse de la saga His Dark Materials, dans laquelle elle a encore convaincu la critique. Donc les effets spéciaux et les personnages de battantes, ça la connait.

Toutefois, ces deux rôles restent des rôles d’enfant. Désormais, Keen s’attaque à des protagonistes plus adultes… toujours dans des grandes sagas hollywoodiennes. Si elle a succombé à l’appel de Star Wars via la série The Acolyte, elle a des chances d’être intéressée par l’icone que constitue Lara Croft. Certes, elle reste jeune, mais l’héroïne de Tomb Raider avait 21 ans dans le reboot de 2013. Par conséquent, on voit bien la série Amazon s’essayer au récit initiatique. Et la mine renfrognée de Dafne Keen traduit à merveille l’entêtement d’une exploratrice qui n’a peur de rien, ou presque.

Melissa Barrera

Âge : 33 ans

Nationalité : mexicaine

Type de Lara Croft : celle des épisodes Legend et Underworld

Les accessoires et le costume sont déjà là

Après avoir été la final girl de Scream 5 et 6 (et avoir été virée de la franchise comme une malpropre à cause de ses appels au cessez-le-feu en Palestine), Melissa Barrera continue de tracer sa route. Elle sera cette année à l’affiche de la comédie horrifique Abigail, et accumule les projets.

Grande brune aux cheveux longs et lisses, au visage plein de caractère : il n’y a pas à chercher loin pour imaginer l’héroïne de Tomb Raider en Melissa Barrera. D’autant que pour rappel, Lara Croft était à l’origine nommée Laura Cruz, et venait d’Amérique du Sud. Et ça, ses fans l’ont bien vu. De nombreux posts sur les réseaux sociaux montrant des photos promotionnelles de Scream sur lesquelles Barrera porte un débardeur que l’aventurière n’aurait pas renié, avec les bras musclés et l’air volontaire, ont dernièrement enjoint à considérer l’idée. Et force est de constater que ce choix pourrait bien être intéressant.

Melissa Barrera mérite mieux que de rester rattachée à l’échec Scream, et un rôle comme celui de l’héroïne de jeux vidéo aurait de quoi donner un boost considérable à sa carrière. Et si on imagine la Lara Croft de l’ère Legend–Underworld, affirmée et expérimentée, ça peut marcher.

Maika Monroe

Âge : 30 ans

Nationalité : américaine

Type de Lara Croft : dans la continuité de la trilogie reboot de 2013, post-Shadow

Will it follow ?

Oui, sur le papier, ce n’est pas le choix le plus évident. Maika Monroe arbore une chevelure blonde et surtout semble s’être désintéressée des superproductions et des grosses franchises depuis ses apparitions dans les catastrophiques La Cinquième Vague et Independance Day 2 en 2016. L’actrice découverte en 2014 dans The Guest, mais surtout dans l’inoubliable It Follows est revenue au cinéma indépendant et y est restée, pour le meilleur puisqu’elle brille dans Sons of Philadelphia, Honey Boy, God is a Bullet et que sa performance est plus qu’attendue dans le LongLegs d’Oz Perkins.

Ça serait oublier que la série Tomb Raider sera produite sous la houlette de Phoebe Waller-Bridge, qui a certes tâté du blockbuster avec Indiana Jones 5, mais reste surtout connue pour son excellente série Fleabag. Et puisqu’on fait ce qu’on veut, qu’on aime beaucoup le parcours de la comédienne et qu’on aimerait la voir dans un rôle aussi sportif (d’autant qu’elle est une kitesurfeuse accomplie), on ne peut que soutenir sa candidature. Go, Maika !

Margaret Qualley

Âge : 29 ans

Nationalité : américaine

Type de Lara Croft : la version plus jeune et insouciante des premiers jeux

Un abonnement à la salle et ça part

Après avoir démarré sa carrière en tant que mannequin, la nepo baby de cette liste pourrait sembler trop brindille pour pouvoir incarner une Lara Croft crédible. Pourtant, au fil des dernières années, Margaret Qualley n’a cessé de prouver son talent d’actrice et l’étendue de son répertoire. Ado hallucinée et paranoïaque dans la comédie The Nice Guys et hippie délurée dans Once Upon a Time in… Hollywood, celle qui avait jadis marqué les esprits dans la pub de parfum déjantée Kenzo World a su se rendre indispensable à Hollywood.

En l’espace d’une seule année, Qualley a été la nouvelle héroïne d’Ethan Coen dans Drive-Away Dolls, la nouvelle muse naissante de Yórgos Lánthimos (elle est apparue dans Pauvres Créatures et est de retour dans Kinds of Kindness), et le cœur battant de la sensation horrifique cannoise The Substance, signée Coralie Fargeat. Difficile de décoller mieux que ça, et à ce stade, tout ce qu’il manque à la jeune (mais déjà bien remplie) carrière de l’actrice, c’est un premier rôle emblématique. Certes, ses faux-airs d’Isabelle Adjani la feraient plutôt imaginer en héroïne romantique éplorée, mais avec quelques couches de muscles en plus, nul doute que le talent de Qualley saurait en faire une parfaite incarnation de l’aventurière intrépide.

Aisling Franciosi

Âge : 30 ans

Nationalité : irlandaise

Type de Lara Croft : une version vraiment vener de Shadow of the Tomb Raider

La Lara Croft qui ne déconne vraiment pas

S’il s’agit de trouver une actrice qui cache une hargne extraordinaire derrière une mine douce, Aisling Franciosi semble toute désignée. Sa carrière comporte plus de séries que de films, mais elle a surtout fait plus que forte impression dans The Nightingale de Jennifer Kent, où elle campe une jeune irlandaise sur le chemin de la vengeance, en pleine Tasmanie, au 19e siècle. Un rôle particulièrement difficile, pour lequel elle joue la survie en milieu extrême, le domptage de la nature et une prédisposition insoupçonnée pour la violence.

Le film avait beaucoup fait parler pour certains partis-pris radicaux, et il la place parmi les têtes de liste. D’autant que depuis, elle n’a pas pour autant cherché à jouer les midinettes. Outre sa participation au déjà oublié Le Dernier Voyage du Demeter, elle est allée assez loin dans l’horreur dans l’excellent Stopmotion, malheureusement encore inédit en France. Au plus Lara Croft risque d’en chier dans cette nouvelle série, au plus son casting semble couler de source.

Alycia Debnam-Carey

Âge : 30 ans

Nationalité : australienne

Type de Lara Croft : la version plus jeune et solitaire des premiers jeux

Là on dirait Sofia dans Rise of the Tomb Raider, certes

Maintenant que Fear the Walking Dead est terminée et qu’elle n’a (à notre connaissance) aucun autre projet en cours pour la télévision ou le cinéma, Alycia Debnam Carey aurait tout le temps de se consacrer à une nouvelle héroïne. Lara Croft ne serait d’ailleurs pas si éloignée des personnages qu’elle a incarnés précédemment. Dans le spin-off de The Walking Dead, le public a pu suivre la montée en puissance d’Alicia, une leader née malgré une certaine impulsivité, qui n’hésite pas à foncer tête baissée dans tout ce qui peut lui faire obstacle.

Avant ça, elle était la sage mais impitoyable Commandante Lexa dans la série The 100, un personnage fermé, parfois mutique, mais plein de bravoure et capable de grands sacrifices au nom des causes qu’elle défend. L’aventurière pourrait être une parfaite synthèse : une Lara Croft solitaire et méfiante, qui devrait apprendre à s’ouvrir et à faire confiance pour mener à bien sa mission.