The Acolyte Épisode 6 : Star Wars brouille les Sith sur Disney+

Après le combat jouissif de l’épisode 5, The Acolyte calme brusquement le jeu sur Disney+, et met en place des dynamiques nouvelles.

Avec son épisode 5, The Acolyte a comme ressuscité la prélogie Star Wars avec un combat au sabre laser dantesque et brutal. Alors que ces duels traditionnels de la saga sont devenus assez décevants depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, la série a réussi là où ses prédécesseurs avaient pour la plupart échoué, même si la narration reste bancale.

Le projet reste en tout cas intriguant, par ses ajouts au lore (qui tendent à agacer certains), mais surtout ses pistes ouvertes, comme ce petit détail qui pourrait renvoyer à l’origin story secrète de Kylo Ren. Et après cet épisode riche en action et en émotions, The Acolyte doit reprendre son souffle. L’occasion de modifier quelque peu les rapports de force avant le sprint final.

Le calme après la tempête

Après son dernier épisode largement consacré au massacre méthodique des Jedi par le Sith masqué, The Acolyte devait trouver le moyen de surfer sur sa bonne dynamique. Avec son sixième chapitre, la série fait le choix de la décompression totale, choix compréhensible qui augure deux derniers épisodes explosifs.

Exit donc les jolis combats au sabre laser, place à une calme étude de personnages, qui prépare les enjeux finaux de cette saison. L’échange un peu cartoonesque du dernier épisode entre les deux jumelles Mae et Osha a au moins le mérite de créer de nouveaux rapports de force. D’un côté, Mae se retrouve avec Sol, l’ancien Maître Jedi de sa sœur, qui en sait plus qu’il ne veut bien le dire.

50 nuances de Sith

De l’autre, Osha est entre les mains de son ennemi juré, qui a assassiné de sang-froid une flopée de Jedi dans l’épisode précédent (dont ses proches Jecki et Yord). Enfin, on suit également l’enquête menée par l’Ordre Jedi, représenté par Vernestra Rwoh, de retour après ses apparitions en début de saison.

En suivant ces trois fronts distincts, la série rebat les cartes, et permet l’existence de nouvelles dynamiques entre les personnages restants. Après la frénésie de l’épisode 5, ce rythme plus posé et cette volonté de faire concrètement avancer les protagonistes sont des atouts majeurs, même si la tension souhaitée peine parfois à s’imposer, laissant parfois place à un ennui stagnant.

On s’endort un peu (photo non contractuelle)

Sol en scène

Néanmoins, ce chapitre de transition a ça de bon qu’il permet à The Acolyte d’habilement brouiller les pistes avant sa conclusion. Depuis le début de sa diffusion, la série joue sur un tissu de mensonges dans lequel les personnages sont piégés. Et en échangeant les maîtres respectifs de Mae et Osha, la série réussit à capter l’ambiguïté qu’elle recherche, rendant la frontière entre Jedi et Sith de plus en plus fine.

Ainsi, après la révélation de son identité (qui était celle attendue), le Sith Qimir apparaît comme une force calme et séductrice, offrant un nouveau visage captivant et inédit au côté obscur. Là où Palpatine était le mentor paternel d’Anakin, l’antagoniste incarné par Manny Jacinto joue sur d’autres cordes avec Osha, semblant en pleine possession des émotions que les Jedi refoulent.

Un antagoniste vraiment fascinant

Une caractérisation qui se place en parfait parallèle avec Sol dans cet épisode. Le Jedi de Lee Jung-jae paraît lentement sombrer au fur et à mesure de la série, et il n’a jamais paru aussi peu digne de confiance qu’aux côtés de Mae. Complexe, vulnérable et mystérieux, son personnage s’impose définitivement comme le plus réussi de la série, et les révélations des deux derniers épisodes ne devraient pas lui enlever ce titre.

The Acolyte fait le choix malin de mettre en exergue cette inversion du rapport de force, se plaçant cette fois-ci clairement du côté Sith de l’histoire. Le côté obscur est en apparence plus honnête, et plus agréable (comme en témoigne la jolie planète sur laquelle Qimir a élu domicile). Dans la saga, il n’a rarement jamais paru aussi séduisant, alors que les Jedi s’embarquent déjà dans des manœuvres politiques qui causeront leur perte.

On commence à avoir peur pour Sol…

Sabre blaser

Comme depuis le début, The Acolyte malmène l’Ordre Jedi, rendu aveugle par une période de paix qui a fini par les affaiblir. Un questionnement qui s’inscrit encore une fois dans le travail de la prélogie, où plusieurs Jedi finissent par douter de leur institution (Anakin évidemment, mais aussi Qui-Gon Jinn avant lui). La série prépare des pistes intéressantes pour son final, qui devrait revisiter les évènements de Brendok.

Cela dit, cet épisode reste trop court pour représenter plus qu’une parenthèse, qui met en place des choses mais refuse délibérément d’avancer outre mesure. Le rythme de sortie hebdomadaire de la série rend cette pause particulièrement frustrante, d’autant qu’il est désormais assez aisé de comprendre où elle souhaite aller. À nouveau, ce chapitre se termine d’ailleurs sur un double cliffhanger plus frustrant qu’excitant.

Au moins on a vu le fouet laser en action

La série ne semble également pas savoir quel ton adopter, alors que l’épisode, plutôt sombre et solennel, se permet parfois des facéties comiques bien étranges. Certes, la petite marmotte de l’espace est une addition amusante au bestiaire loufoque de la saga, mais son intervention ici trahit les intentions voulues.

En bref, The Acolyte est toujours traversée par des problèmes récurrents, et peine toujours à complètement nous emballer. Cependant, son épisode 6 de transition a pour lui le développement réussi de ses personnages, et il faut bien admettre une certaine curiosité pour les dernières réponses que la série doit nous apporter.

Un nouvel épisode de The Acolyte est disponible tous les mercredis à partir de 3h du matin sur Disney+.