Le gros budget de The Acolyte révélé, et ça explique pourquoi Disney a annulé la série

Les budgets de la série The Acolyte pour Disney+ ont été révélés, et ça fait vraiment beaucoup d’argent.

Il s’agit de l’un des plus grands chagrins de ces dernières années pour la planète Star Wars. L’annulation de la série The Acolyte sur Disney+ s’est faite en catimini, sans bruit. L’ordre 66 de Disney a été mis à exécution, causant la mort instantanée de la série, alors que la créatrice de la série Leslye Headland avait même déjà annoncé l’importance d’un personnage iconique pour la saison 2. Pourtant, cette résiliation de contrat n’a pas étonné l’actrice principale de The Acolyte.

Disney avait mis les grands moyens pour la réussite de son Acolyte. Des tournages en décors naturels, un casting très solide porté par Amandla Stenberg et Lee Jung-jae (pensée pour la trop rare Carrie-Anne Moss), et un scénario qui devait ouvrir la possibilité d’exploiter la période de la Haute République sur petits (et grands ?) écrans. Mais tout cela a eu un coût faramineux, dont le montant a été récemment dévoilé.

Un sabre qui coûte très cher

Un budget fou pour The Acolyte

Les révélations des budgets alloués à la série The Acolyte ont été faites par le magazine Forbes, dans un article publié le 26 septembre 2024. Selon les sources du magazine, c’est la somme de 230 millions de dollars qui a été investie par Disney pour la création de cette série. Les chiffres révélés par Forbes sont issus des déclarations fiscales et du rapport de comptes annuels de la société Blue Stockings UK Limited, l’une des filiales de Disney, dont les arrêtés des comptes datent de septembre 2023. Ce chiffre est donc susceptible d’être revu à la hausse.

Ce montant a été alloué à une seule saison de huit épisodes, ce qui fait que chaque épisode a coûté en moyenne 28,75 millions de dollars. Un budget qui est légèrement inférieur à celui accordé à la première saison de la série Andor, qui aurait bénéficié d’un budget de 250 millions de dollars. Pour comparaison, le film Rogue One a coûté 232 millions de dollars. En dehors de la franchise Star Wars, The Dark Knight Rises et Captain America: Civil War ont chacun bénéficié d’un budget de 230 millions de dollars.

Ça fait cher le sabre-laser

Pour quelques dollars de plus

Avec un tel budget, The Acolyte est allé se classer parmi les séries les plus coûteuses de l’histoire. En termes de coût par épisodes (28,75 millions pour The Acolyte), la série de Leslye Headland se place juste après Les Anneaux de Pouvoirs d’Amazon Prime avec ses 58 millions accordés par épisodes, et les 30 millions de dollars par épisodes de Stranger Things (sachant que les premières saisons bénéficiaient d’un budget de 6 millions de dollars par épisode). Les séries Marvel She-Hulk et WandaVision auraient bénéficié de 25 millions de dollars par épisode, quand chaque épisode de House of the Dragon couterait 20 millions de dollars. The Mandalorian aurait reçu un budget de 15 millions par épisode.

Pour ce qui est des budgets et des coûts totaux des séries, il est difficile d’établir un véritable classement, puisqu’en fonction du nombre de saisons et d’épisodes, les sommes allouées peuvent varier et doivent se cumuler. Les Anneaux de Pouvoir reste la série la plus coûteuse de l’histoire officiellement, avec un budget global de 425 millions de dollars au total. La saison 4 de Strangers Things a coûté à elle seule 270 millions de dollars.

Du côté de chez Disney, on prendra en compte Andor, avec ses 250 millions pour sa première saison. La production de la série Secret Invasion de Disney+ a coûté la somme de 212 millions de dollars. Au rayon des séries mortes-mais-tant-mieux, Disney avait accordé un budget de 156,8 millions de dollars à Willow.

Toutes ces morts pour pas grand chose

Avec un tel budget, les attentes de Disney devaient être très fortes. Malgré un public au rendez-vous pour les trois premiers épisodes, les audiences se sont effondrées. La série n’a pas réussi à s’inscrire dans le classement général Nielsen des séries les plus regardées, et n’est apparue que dans le classement Nielsen Top 10 Original Streaming que trois semaines, avant de disparaître du classement après le quatrième épisode. Rien d’étonnant donc à ce que Disney coupe les vivres à la série.

L’immense porte-feuille de Disney semble être resté ouvert pour la franchise Star Wars, puisque la sortie de la saison 2 d’Andor arrivera en 2025, et que la série très attendue Star Wars : Skeleton Crew est prévue pour une arrivée sur Disney+ le 4 décembre prochain. Quant au Mandalorian, on le retrouvera dans les salles de cinéma avec The Mandalorian & Grogu en 2026.