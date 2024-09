Le crash Star Wars Outlaws : Ubisoft plonge à cause des mauvaises ventes (et c’est inquiétant)

Star Wars Outlaws était l’une des sorties les plus importantes d’Ubisoft pour 2024. Mais c’est déjà un gros échec qui fait mal, apparemment.

Ubisoft a, une fois de plus, des raisons de s’inquiéter. Malgré des tests plutôt positifs du côté de la presse (76/100 sur Metacritc), Star Wars : Outlaws aurait apparemment du mal à atteindre les objectifs de vente de l’éditeur. Le blockbuster dans la galaxie très lointaine avait pourtant de nombreux atouts pour lui. Et on pouvait espérer qu’il permette enfin à la compagnie française de rassurer ses investisseurs après quelques temps tourmentés.



Mais même la franchise Star Wars ne semble plus garantir le succès – pas plus que celle d’Avatar, Frontiers of Pandora ayant été un gros bide. D’autant qu’Outlaws s’est retrouvé face à un adversaire bien trop fort pour lui, en débarquant juste après le triomphe du titre chinois Black Myth : Wukong. Ce dernier cartonne tellement qu’il pourrait devenir le jeu solo le plus populaire de 2024.

Star Wars : Outlaws fait un peu pâle figure à côté. Et c’est une bien mauvaise nouvelle pour les finances d’Ubisoft.

Kay aura fait de son mieux

Outlaws ne paie pas

Après de nombreux tournants difficiles, Star Wars Outlaws devait être le nouvel espoir d’Ubisoft. Et l’éditeur avait misé gros dessus. Selon Forbes et Paul Tassi, le jeu aurait coûté 30 % de plus que Assassin’s Creed Mirage, tout en sous-performant ce dernier de 15 %, d’après les données de Twitch. C’est un échec accablant pour un titre qui devait en même temps faire la promotion du service d’abonnement de la firme (Ubisoft+) et redynamiser ses finances.

Après ce démarrage tiède, le cours de l’action d’Ubisoft a immédiatement chuté… à nouveau. Tout au long de cette année, la société d’Yves Guillemot a déjà perdu 31% de la valeur de ses actions. Mais depuis ce lundi 2 septembre, la dégringolade est encore plus sévère. En 5 jours, la côte d’Ubisoft s’est effondrée de 12%, atteignant son chiffre le plus bas depuis 2015. Et pour la première semaine de septembre, l’action de la firme vaut désormais environ 15 euros contre 23,50 euros en début d’année. Une baisse considérable.

Il ne fallait pas se mesurer à lui

Ubisoft chancelle

Selon un rapport de Reuters, tout ceci est en train de se produire car Star Wars : Outlaws n’a pas réussi à atteindre les attentes d’Ubisoft en matière de ventes, réduisant ainsi ses prévisions de 7,5 millions (estimées par l’institut JPMorgan) à 5,5 millions d’unités écoulées pour l’exercice fiscal en cours.

Et en prenant en compte des critiques très mitigées de la part des joueurs (5,5/10 sur Metacritic), il paraît désormais peu probable que Outlaws redresse la barre dans les prochains jours.

Il faut bien savoir que dans l’industrie vidéoludique, beaucoup de choses sont déterminées dès le lancement d’un jeu et l’erreur n’est souvent pas permise (on l’a vu récemment avec le cas extrême de Concord, le fiasco de Sony). Ici, la sanction est rapide et brutale. Et c’est un coup dur encore plus impardonnable à encaisser, après la baisse de popularité drastique de leur titre multijoueur XDefiant (qui est passé d’un million d’utilisateurs uniques à son démarrage à seulement 20 000 joueurs actifs en août, selon Insider Gaming) et le naufrage de Skull & Bones.

Ils vont devoir assurer

Une ultime chance ?

On aurait espéré que ce prometteur Star Wars : Outlaws soit un phare dans la nuit d’Ubisoft, mais ce n’est jamais si simple. La compagnie va donc bientôt jouer sa dernière carte de 2024 avec la sortie d’Assassin’s Creed Shadows, le 12 novembre. Et une fois de plus, le destin du jeu est incertain. Car si la franchise Assassin’s Creed est l’une des plus prolifiques de l’éditeur, elle est aussi en baisse de vitesse depuis de nombreuses années.

Un nouveau désespoir

De plus, ce nouvel opus est déjà sujet à une polémique de vaste ampleur concernant la figure historique de Yasuke, ce qui pourrait amener à un boycott – totalement injuste, mais ça c’est une autre histoire.

Nous verrons bien ce qu’il en sera. Mais inutile de dire qu’une nouvelle déception pourrait rendre l’avenir d’Ubisoft très inquiétant.