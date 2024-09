Le fiasco Concord : mort officielle du méga-jeu de Sony, 15 jours après sa sortie

Exclusivité de Sony disponible sur PC et PS5 depuis le 23 août 2024, le FPS multi-joueurs Concord doit fermer ses serveurs. Chronique d’un ratage complet.

À chaque année ses fiascos et histoires de cataclysmes vidéoludiques. On se souvient avec amertume du lancement catastrophique de Cyberpunk 2077 en 2020, débâcle qui s’est transformée en magnifique rédemption avec le DLC Phantom Liberty. La même année, Marvel’s Avengers avait fait perdre des millions à Square Enix et avait tenté de détruire le peu d’espoir qu’on avait en l’humanité.

Battlefield 2042 en 2021, L’énorme bide Babylon’s Fall en 2022, la honte Forspoken en 2023… Et voilà 2024 avec une double peine : le scandaleux Suicide Squad : Kill the Justice League qui a fait perdre 200 millions de dollars à la Warner, et c’est maintenant à Sony de récupérer l’Award du pire fiasco de l’année, voire de ces dernières années, avec le FPS multijoueurs Concord.

Une exclusivité PS5/PC made in Sony développée par le studio Firewalk, et réalisée par Ryan Ellis (Destiny 2, Halo Reach). À peine deux semaines après son lancement, Concord doit fermer ses serveurs faute de joueurs. Malgré huit ans de développement, des centaines de personnes affectées au projet, et un budget de blockbuster, Concord est un fiasco total. Comment Sony a pu foncer dans le mur ? Tentative d’explications.

Les développeurs de Firewalk en ce moment même

Quand Concord se lance

Concord devait être un colosse. Un titan du jeu multijoueurs qui devait venir marcher sur les plates-bandes de Fortnite et d’Overwatch, voire du succès surprise de Helldivers 2. Il devait venir s’imposer sur la scène internationale comme un incontournable du FPS multi compétitif, avec organisations de compétitions, et gloire à la clé. Sony avait sorti les gros moyens pour que Concord devienne son blockbuster multijoueurs.

Bien que le studio Firewalk, responsable de la conception de Concord a été créée en 2018, d’après les déclarations du concepteur principal des personnages Jon Weisnewski sur X/Twitter le 21 août 2024, le jeu était en développement depuis 2016. En avril 2023, Sony a acheté le studio Firewalk, embarquant ainsi le FPS multijoueurs dans ses bagages.

Après 8 ans de développement, et un budget estimé à 200 millions de dollars (un chiffre à prendre avec prudence), l’exclusivité Sony est lancée sur le marché sur 23 août 2024 sur PC et sur PlayStation 5. Pour comparaison, Horizon Forbidden West et The Last of Us Part 2, deux autres exclus Sony, auraient respectivement coûté 212 millions et de 220 millions de dollars. Concord a donc bénéficié d’un budget se situant sur la fourchette haute de production de jeux AAA.

Jusqu’ici tout va bien

Explosion en plein vol

Le 23 août 2024, Concord est lancé sur le marché. Le FPS par équipe propose des affrontements en 5 contre 5 dans des arènes fermées. Mais la mayonnaise ne prend pas. Sur Steam, les fréquentations sont catastrophiques. D’après les données de Steamdb, le pic de fréquentation pour le titre de Sony a été de 697 joueurs, pic déplorable atteint le jour de la sortie du jeu. Dès le lendemain, les chiffres se sont effondrés. À l’heure où sont écrites ces lignes, Concord affiche 35 joueurs connectés.

Du côté de la concurrence, Helldivers 2 a atteint le chiffre de 458 709 joueurs connectés en février 2024. Quant au monument Counter-Strike 2, il affiche un sommet à 1 818 773 joueurs connectés en simultané en mai 2023, et plus de 800 000 joueurs sont en jeu en ce moment même. Dans une interview accordée à IGN le 31 août 2024, l’analyste Simon Carless a déclaré que Concord n’aurait pas dépassé le cap des 25 000 copies vendues :15 000 seraient des copies PS5, et 10 000 des versions PC. Un résultat catastrophique pour une facture de 200 millions de dollars.

Sous perfusion depuis son lancement, Concord ne restera pas en soins palliatifs bien longtemps. Le 3 septembre 2024, Sony a annoncé que les serveurs du jeu seraient débranchés le 6 septembre 2024 et que les joueurs seraient remboursés. Le titre n’aura vécu que deux semaines.

Une DA super moche

Les raisons d’un fiasco

Il y a avait pourtant eu des signes avant-coureurs qui laissaient entendre que le FPS n’allaient pas démarré sous les meilleurs augures. Concord avait signalé son existence que par un court teaser décrié pour ses CGI très laides en 2023. Un an plus tard, la pression autour du titre était montée d’un cran en mai 2024, après la diffusion de la première bande-annonce officielle du jeu, qualifiée unanimement de trop « marvelesque« , trop téléphonée, sans personnalité…. Les premières images avaient laissé l’impression amère de se trouver face à un sous-Gardiens de la Galaxie version low cost, la faute à une direction artistique sans âme.

En juillet 2024, lors d’une session de bêta ouverte, les réactions des joueurs ont été franchement négatives. Les bêta-testeurs avaient alors tiré la sonnette d’alarme. Comme rapporté par nos confrères de The Gamer en juillet dernier, les joueurs avaient signalé de sévères problèmes techniques. Ils déploraient un équilibrage désastreux, des modes de jeux trop peu nombreux et sans originalité. Et surtout : la communauté a dressé un drapeau rouge sur le fait que Concord était un jeu payant (au tarif de 40 €) et non pas un free-to-play.

Mais il était déjà trop tard. Nous étions en juillet, et Concord devait être lancé le 23 août 2024 sur PC et sur PlayStation 5. Mis à part essayer d’arrondir les angles sur les problèmes techniques, les dés étaient déjà jetés.

En plus c’est illisible

Fatal error

Au jour J du lancement du jeu, Concord s’est fait massacrer par les critiques. Le titre affichait sur MetaCritic les moyennes très basses de 63% sur PS5, 66% pour la version PC, et un dramatique 24% sur OpenCritic. Des scores très bas, justifiés par le contenu famélique du jeu, un manque de variété dans les modes de jeux, des héros sans aucun charisme, une qualité technique indigne d’un AAA, et surtout une impression constante de déjà-vu et de déjà-joué. Concord n’est qu’un ersatz d’Overwatch sans ambition.

À cela s’ajoute un élément crucial : Concord est un jeu payant. Overwatch, Fortnite, PUBG sont accessibles gratuitement. Quand on peut jouer à des titres de ce type, déjà bien installés sur le paysage vidéoludique sans débourser un sou, pourquoi payer 40 € ? Suite à l’annonce de la fermeture des serveurs, Sony s’est engagé à rembourser tous ceux qui ont acheté Concord sur PC ou PS5.

Headshot sur Concord

Dans le communiqué officiel publié sur le PlayStation Blog le 3 septembre 2024, Ryan Ellis, le réalisateur du jeu, a déploré la fermeture des serveurs, mais a reconnu que plusieurs choses avaient déraillé lors du lancement du FPS.

« Bien que de nombreuses qualités de l’expérience aient trouvé un écho auprès des joueurs, nous reconnaissons également que d’autres aspects du jeu et de notre lancement initial n’ont pas abouti comme nous l’avions prévu. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre le jeu hors ligne à partir du 6 septembre 2024 et d’explorer d’autres options, y compris celles qui nous permettront de mieux toucher nos joueurs. »

Par « explorer d’autres options« , il est très probable que Ryan Ellis pense à un retour sous la forme d’un free-to-play, c’est à dire garantir un accès gratuit au jeu avec un système de microtransactions pour progresser plus vite ou pour acheter équipements et éléments cosmétiques. Plus facile à écrire qu’à mettre en place, puisque le titre de Sony a été pensé pour être un jeu payant, sans pass saisonnier, ni pass de combat. Repenser et refondre les conditions d’accès au jeu risque de prendre plusieurs mois.

Concord n’est donc pas enterré, mais dans le coma, voire en état de mort cérébrale. Reste à savoir si le FPS multijoueurs saura entamer une rédemption à la No Man’s Sky ou à la Final Fantasy XIV, et revenir plus fort. Quant aux équipes de Firewalk, elles doivent se sentir comme sur un siège éjectable.