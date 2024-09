Wukong est-il trop difficile ? Pourquoi c’est un problème (contrairement à Elden Ring)

Tout comme Elden Ring ou Stellar Blade, Black Myth : Wukong est un jeu exigeant et difficile. Mais ne le serait-il pas même un peu trop ?

À la sortie d’Elden Ring en 2022, un débat assez passionnant avait animé internet. Celui de la nécessité, ou non, de proposer un mode facile dans un jeu triple A afin que chacun puisse en profiter. Sur ce sujet, les avis étaient divisés. Mais tous pouvaient s’entendre. C’est vrai que tout le monde n’a pas forcément le temps ou l’envie de s’acharner sur chaque boss qui lui barre la route, quand il veut juste s’amuser et se détendre. Et d’un autre côté, la difficulté des jeux From Software fait partie intégrante de leur identité.

Au final, l’absence d’un mode facile dans Elden Ring aura été non-négociable pour le studio. Et ce fut un choix qui s’est révélé salutaire (pour de nombreuses raisons), allant même jusqu’à inspirer d’autres compagnies à s’engager sur une voie similaire. Après le coup d’éclat de From Software, la difficulté très élevée d’un jeu ne semble soudain plus un frein, mais un gage d’exigence qui nous invite à nous surpasser !

Récemment, c’est Black Myth : Wukong qui a pris la relève d’Elden Ring pour mettre au défi les joueurs du monde entier. Un défi qui se révèle toutefois moins bien équilibré que celui de la formule From Software… et nous donne une bonne occasion de revenir sur la question de la difficulté dans les jeux vidéo.

« Get good »

Wukong est-il juste trop dur ?

En 2024, on a déjà eu l’occasion de se donner franchement du mal en testant trois jeux différents. D’abord, le titre sud-coréen Stellar Blade au gameplay extrêmement précis nous avait autant impressionnés que fait transpirer. Puis est ensuite arrivé l’incroyable Elden Ring : Shadow of the Erdtree, dont le dernier boss est déjà légendaire tant il a mis tout le monde à l’agonie. Et désormais c’est au tour du jeu chinois Black Myth : Wukong de faire couler un peu d’encre. Notamment la nôtre.

Ici il ne sera donc pas question de critiquer le jeu (le test est en chantier et il y a plusieurs choses à dire). Mais de réfléchir autour d’un point précis du titre de Game Science qui nous a fait tiquer plusieurs fois. Car en effet, la difficulté de Wukong nous a posé plus problème que celle de Stellar Blade ou du DLC d’Elden Ring. Pourquoi ? Peut-être que Black Myth : Wukong est tout simplement plus corsé que les autres ? Pourtant, ce n’est pas le cas. Le boss final de Shadow of the Erdtree reste la plus grosse épreuve qu’on ait eu à relever cette année, c’est certain.

On a first try le lion dansant, de notre côté

À bien y réfléchir, Wukong n’est pas plus dur que ses comparses… mais il est surtout plus déséquilibré. Reprenons depuis le début. Le jeu de Game Science est basiquement un boss rush. C’est-à-dire que le joueur progresse de façon linéaire, enchaînant les différents boss du jeu (qui sont assez nombreux) tout en explorant des zones intermédiaires. Ces zones servent à monter de niveau, à trouver des objets et divers secrets.

Jusque là, rien d’atypique. Les jeux From Software fonctionnent un peu pareil. Et dans une certaine mesure, c’est aussi le cas des derniers God of War dont Wukong semble tout autant l’héritier. Le problème du titre de Game Science, en revanche, c’est sa courbe de difficulté qui nous paraît un peu aux fraises. Et nuit à l’expérience globale.

On a peut-être pété un plomb sur Tony le tigre

Une question d’équilibre

Pour l’expliquer plus concrètement, prenons l’exemple d‘Elden Ring. Dans son cas, on commence l’aventure en étant très faible. Le moindre ennemi de base peut nous tabasser sans problème et on passe une grosse partie du jeu à suer sang et larmes sur chaque péon pour devenir meilleur. On progresse doucement, on enrichit notre équipement et on développe une compréhension globale du gameplay au fur et à mesure. Ainsi, lorsque l’on arrive sur un boss, on est prêt. Le jeu nous a formés à la dure pour qu’on se sente à la hauteur du défi, mais sans que celui-ci ne soit simple pour autant.

C’est ce qui justifie, entre autres, l’absence d’un mode facile dans un Elden Ring. Le jeu est conçu pour cette exacte courbe de difficulté (même si on peut se compliquer la vie, volontairement) afin que celle-ci soit satisfaisante. Dans Wukong, en revanche, difficile d’en dire autant. Notre personnage roule sur tous les ennemis de base qu’on rencontre. Les zones intermédiaires sont trop souvent des zones de farm où l’on peut y déployer tout notre arsenal pour atomiser la faune locale sans sourciller. Dans ses phases, on ressentirait presque un sentiment de toute-puissance… qui s’efface aussitôt à chaque boss. Un fossé sépare les boss du reste du jeu et ce n’est pas anodin !

Le design des boss est toutefois toujours très inspirés

Le gameplay de Wukong est très généreux et se révèle franchement plaisant dans la mêlée. Mais bizarrement, il se révèle aussi très limité et redondant dans les combats de boss, qui sont non seulement nombreux mais assez longs. Pour compenser l’agilité et les multiples pouvoirs de notre héros, le jeu a la bonne idée de rendre la majorité de ses boss extrêmement rapides et très endurant. Chose qui contrecarre les divers avantages de notre singe héroïque, dont les forces résident dans des affrontements rapides et nerveux.

Leurs vies descendent lentement et la guerre d’usure n’est pas une bonne idée puisqu’à terme, notre personnage n’a qu’un nombre limité de sorts et de potions. Il aurait donc intérêt à jouer très agressif. Pourtant le fonctionnement des boss pousse, à l’inverse, le joueur à esquiver les assauts continuellement et à se montrer patient. Pour résumer, au lieu d’assumer son ADN de gros bourrin, Wukong préfère que son joueur mise sur ses réflexes et sur un apprentissage rigoureux des chorégraphies des boss. C’est un peu contre-intuitif… Mais après tout, Stellar Blade marchait sur le même principe et c’était très bien !

On le redit encore mais c’était vraiment chouette Stellar Blade

De héro à zéro

Mais une fois de plus, Stellar Blade avait, lui, réfléchi sa courbe de difficulté spécifiquement autour de ce genre de gameplay (basé sur les esquives et les parades, comme un Sekiro). Ce qui avait pour effet que le joueur soit forcé de maîtriser le tempo du jeu pour ne pas se faire détruire par tous les ennemis, du plus petit au plus imposant. Et cet apprentissage payait toujours. La chorégraphie des combats de boss était grisante et donnait au joueur de multiples options sur le très long terme (car débloquées avec les esquives et les parades parfaites).

Et tout ça justifiait l’existence de boss sac à PV sur lesquels la moindre erreur peut être fatale. On ne se retrouvait jamais impuissant face à cet adversaire, aussi redoutable soit-il. Wukong, lui, n’a malheureusement pas la même force. Puisque son gameplay semble surtout conçu pour se battre sans retenue et griller ses cartouches très vite, celui-ci est fun dans le bourrinage, mais très peu gratifiant quand il faut privilégier les esquives durant les trois quarts d’un combat de longue haleine. Aussi soignés soient-ils.

On a bu notre dernière potion de soin… plus de mana… c’est parti pour 5 minutes d’esquive

En définitive, les boss de Wukong jalonnent malheureusement un parcours du combattant qui se révèle en dent de scie et très déséquilibré. Certains boss sont incroyablement faciles (car dès qu’ils sont un peu plus lents et fragiles, on se retrouve à pouvoir les boxer sans problème) là ou d’autres sont injustement compliqués à des moments aléatoires de l’aventure. La sensation de progression est court-circuitée tant on alterne souvent entre des ballades de santé et des pics de difficultés assez soudains et aberrants. Même si ce n’est jamais rien d’impossible, bien sûr.

Il nous semble que c’est dans ce déséquilibre que réside la différence entre un jeu exigeant (mais juste) et un jeu maladroit, dans lequel la difficulté peut devenir une faiblesse plus qu’une force. Toutefois, Black Myth : Wukong dispose heureusement de nombreuses autres qualités qui compensent sa frustrante structure. Et c’est déjà très bien pour le premier jeu console d’un studio.