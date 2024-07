Test Elden Ring – Shadow of the Erdtree : oui, c’est un chef-d’œuvre (et un incroyable DLC)

On a arpenté en long et en large le DLC du merveilleux Elden Ring et on est catégorique : c’est un nouveau chef-d’œuvre pour From Software.

PLUS FORT QU’ELDEN RING : SON DLC ?

Lors de notre test d’Elden Ring en 2022, notre avis sur le jeu était dithyrambique. Rien d’étonnant à ça, puisque le colosse vidéoludique de From Software et Hidetaka Miyazaki avait fait l’unanimité pour la presse et les joueurs. Malgré sa singularité, Elden Ring a été un immense succès commercial (20 millions d’exemplaires vendus en un an) et a vite acquis le statut d’œuvre culte.

Our heartfelt thanks for your support and companionship on this journey.#ELDENRING pic.twitter.com/S8eqiNk0Uv — ELDEN RING (@ELDENRING) February 22, 2023

Avec son monde ouvert exceptionnel et sa sublime direction artistique, From Software semblait avoir mis la barre si haute qu’on avait alors laissé tomber l’idée que quiconque puisse égaler le prodige d’Elden Ring avant longtemps. Finalement, il n’aura fallu qu’un peu plus de deux ans pour que From Software vienne rivaliser avec lui-même, avec un DLC.

Lui il est là pour vous mettre à l’aise

DANS L’OMBRE DU DLC

Si les DLC de jeux n’ont pas une excellente réputation (surtout de nos jours), ceux du studio japonais ont en revanche toujours été de bonne facture. Que ce soit pour les Souls ou Bloodborne, ils ont, à chaque fois, réussi à sublimer leur jeu d’origine en apportant une nouvelle dimension narrative à ceux-là et une difficulté plus élevée.

On était donc plus que confiant à l’approche d’un DLC d’Elden Ring. Quand bien même il ne s’agit pas d’une vraie suite, on avait envie de croire que le grandiose de l’épopée de 2022 serait au rendez-vous. Pour une fois, l’optimisme a triomphé ! Et plus que triomphé, même. Car le DLC d’Elden Ring, Shadow of the Erdtree, s’est révélé encore plus ambitieux que prévu.

Disons-le dès à présent : Shadow of the Erdtree est sans aucun doute un prétendant au titre du meilleur DLC jamais produit. Au lieu de se contenter d’étendre l’univers d’Elden Ring et d’en extrapoler un brin le récit pour faire plaisir aux fans, SOTE nous en propose une toute nouvelle lecture. Une excursion dans le Royaume d’Ombres, un monde miroir, dans lequel toute l’expérience du jeu est réinventée.

Si le territoire traversé est moins vaste (mais bien plus dangereux) que celui découvert en 2022, il se démarque par un level design plus remarquable que jamais. Là où Elden Ring premier du nom avait tendance à laisser ses joueurs à avancer en ligne droite (chose déconseillée, mais possible) pour accélérer l’histoire, le monde de SOTE est bien moins conciliant, et c’est pour le mieux.

Il déboussole. Il joue de sa verticalité pour surprendre constamment et il faut le parcourir dans tous les sens pour en saisir la nature. Tout pousse le joueur à se perdre et à aimer se perdre. Une sensation qui était déjà fantastique, mais optionnelle, dans Elden Ring. Ici, elle s’en retrouve décuplée.

Des sentiers à la bordure du rêve et du cauchemar

L’AVENTURE, LA VRAIE

Il serait assez triste de s’égarer dans un jeu qui manque d’âme. À l’inverse, il n’y a rien de plus excitant que d’être désorienté dans un monde polymorphe où chaque sentier raconte une histoire et où chaque terrier de lapin mène à un secret. Dans ce but, SOTE brise la linéarité de son exploration en structurant le Royaume d’Ombres comme un dédale mortel où il faut prendre constamment des risques pour obtenir ce que l’on cherche. Les objectifs à accomplir pour finir le DLC sont, eux, peu nombreux, mais il ne sera pas du tout aisé de les atteindre.

Et si vous ne souhaitez pas vous faire atomiser par littéralement tout ce qui respire et bouge, vous aurez ainsi besoin de faire bien des détours et être attentif. Une excellente occasion de prendre son temps et de profiter du voyage (car il compte plus que la destination, vous connaissez l’adage). Ça vaut le coup : c’est ici, dans le Royaume d’Ombres, que vous verrez parmi les plus beaux décors de tout le jeu, et ce n’est pas peu dire. Du parcours funeste des Bois Abyssaux à la sérénité bouleversante du Village des Chamans (une zone chargée de poésie sur laquelle il y aurait beaucoup à écrire), ce DLC réussi l’exploit de surpasser Elden Ring dans la virtuosité de ses paysages et leurs diversités.

La découverte du village des chamans est un souvenir de jeu vidéo impérissable

LES MEILLEURS BOSS D’ELDEN RING

Artistiquement comme mécaniquement, Shadow of the Erdtree est ainsi un Elden Ring 2 qui s’ignore. Avec un simple DLC, Miyazaki et son équipe ont réfléchi à comment améliorer la formule de leur meilleur jeu et prouvent aujourd’hui qu’ils peuvent toujours faire mieux.

Les musiques sont plus envoûtantes encore que dans le jeu d’origine. L’esthétique et le gigantisme de son architecture sont à tomber par terre. Les PNJ sont très bien écrits et enfin… les boss sont formidables.

Les titres de From Software ont depuis longtemps fait de leur boss des personnages marquants dont l’histoire (souvent tragique) est davantage narrée à travers leurs affrontements avec le joueur qu’à travers des cinématiques. Ils doivent en mettre plein les yeux. C’est la règle pour qu’un jeu From Software puisse être une vraie réussite. Et avec SOTE, c’est un presque sans faute. On y trouve tout simplement les meilleurs boss de tout Elden Ring, que ce soit au niveau de la mise en scène (Bayle, Midra !) ou de la pure mécanique des combats (comment oublier l’incroyable duel contre Relanna ?). Néanmoins, ces boss ne seraient-ils pas trop difficiles ? Beaucoup ont en effet reproché à ce DLC d’en avoir fait des défis trop complexes pour la majorité des joueurs. Ce qui a même conduit à l’arrivée éclair d’un patch afin de faciliter les choses pour ceux les plus dans la tourmente.

« Cuuuurse you Bayle ! »

ELDEN RING, (ENCORE) TROP DIFFICILE ?

Bien sûr, tout comme Elden Ring premier du nom, Shadow of the Erdtree n’est pas parfait (quel jeu l’est ?). Quelques archaïsmes de gameplay peuvent déplaire, la caméra est parfois aux fraises et le système de verrouillage des ennemis peut rendre fou. On compte aussi des monstres un peu redondants (les hommes d’osier, à l’aide) et quelques lieux trop vides. Mais tous ces petits défauts sont assez mineurs et ne font pas le poids face à l’incroyable expérience globale du DLC.

En revanche, quid de la difficulté ? Il faut bien poser le problème puisque pour certains, SOTE serait injouable. Est-ce qu’un jeu trop ardu est, par définition, un mauvais jeu ?

Sans doute… si cette difficulté était injuste. Ce qui n’est pas le cas avec Shadow of the Erdtree. Comme on l’évoquait plus tôt, le Royaume d’Ombres n’aime pas les joueurs pressés et se révélera donc impitoyable envers ceux qui ne l’auront pas longuement exploré. La clé de tout est dans la patience mais aussi dans l’ingéniosité (bien des outils sont à disposition pour rouler sur le jeu). Le système de progression du DLC est par ailleurs très bien pensé pour récompenser les plus méticuleux.

Si vous avez besoin d’un coup de main, pensez à lui

LE PROBLÈME DU BOSS FINAL

Un point sur lequel on pourra toutefois reconnaître un petit souci d’équilibrage : le boss final. On ne va pas trop en dire pour ne rien spoiler, mais il est effectivement bien plus compliqué à battre que tous les autres boss de SOTE.

Même avec toutes les aides accordées par le jeu, ce boss demeure un calvaire, à des années-lumière de la difficulté des ennemis majeurs du DLC. Et si le personnage concerné est assez passionnant… on l’aura quand même pas mal détesté durant les ultimes heures de l’aventure… jusqu’à le trouver plus pénible encore que la légendaire Malénia. Et Malénia, elle, avait l’élégance d’être optionnelle.

Pour se donner une idée de la souffrance du boss de fin

Mais bon, on pardonne volontiers ces heures de souffrance puisqu’elles étaient les dernières avant le clap final d’Elden Ring. Il fallait bien le mériter. Au final, voilà que s’achève un épilogue magnifique qui laisse (une fois de plus) une pléthore de mystères en suspens autour de son impénétrable mythologie.

Shadow of the Erdtree est une gemme qui brille de mille feux dans le sein d’une très grande œuvre, et la consacre pour de bon comme l’un des jeux les grandioses qui soient. Ceux qui touchent à la grâce, à l’art et à l’émotion pure.

Test réalisé sur PS5. Elden Ring : Shadow of the Erdtree est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series et PC depuis le 21 juin.